अक्सर आपने फिल्मों या टीवी शोज में देखा होगा कि दो लोगों की सोशल मीडिया पर जान पहचान हुई, मैसेज से बातचीत और वीडियो कॉल से प्यार का इजहार हुआ और आखिरी में शादी कर ली। लेकिन ऐसा ही फिल्मी किस्सा सामने आया है मध्यप्रदेश में। जहां ट्विटर पर एक युवक की श्रीलंका की एक लड़की से दोस्ती हुई और धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई। जिसके बाद इस कपल ने शादी कर ली।

कैसी है लव स्टोरी: दरअसल पूरा मामला मध्यप्रदेश के मंदसौर का है। जहां मंदसौर के गांव कुंचड़ोद में रहने वाले युवक गोविंद माहेश्वरी की श्रीलंका में रहने वाली हंसिनी एदिरीसिंघे से 2015 में ट्विटर पर दोस्ती हुई। इसके बाद उन दोनों की मैसेज और वीडियो कॉल्स में बातचीत शुरू हुई। इसके बाद 2017 में दोनों ने पहली बार एक दूसरे से मुलाकात की और अब 10 फरवरी 2019 को दोनों ने शादी कर ली।

Bride's father: My daughter came to India to study but before that, that connection already existed. I didn’t consent to it then as I didn't know him, later I met him personally. He came to Sri Lanka&I agreed to the marriage. I’m very happy. MP ppl are very innocent&well-mannered pic.twitter.com/xVGpFVx5Dr

— ANI (@ANI) February 13, 2019