यूपी: पुलिसवालों ने पलटा पकौड़ेवाले का ठेला, गर्म तेल से झुलसा 8 साल का बच्चा

उत्‍तर प्रदेश पुलिस का अमानवीय रवैया एक बार फिर सामने आया है। मथुरा में पुलिस ने अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चलाया हुआ है। पुलिस की कार्रवाई में पकौड़ा बेचने के लिए ठेला लगाने वाला एक व्‍यक्ति भी आ गया था। स्‍थानीय लोगों का आरोप है कि पुलिसकर्मियों की एक टीम ने पकौड़ेवाले का ठेला पलट दिया था। उस वक्‍त पकौड़ा तलने के लिए चूल्‍हे पर खौलते हुए तेल की कड़ाही चढ़ी हुई थी। ठेला पलटने से कड़ाही भी गिर गई थी, जिसकी चपेट में एक आठ साल का मासूम आ गया। इस घटना में बच्‍चा बुरी तरह झुलस गया। उसे आनन-फानन में एक निजी अस्‍पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। इस घटना के बाद स्‍थानीय लोगों में पुलिस के प्रति भारी नाराजगी है। वहीं, पुलिस ने कार्रवाई का बचाव करते हुए पकौड़ेवाले पर गंभीर आरोप लगाया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस अधिकारियों ने बताया कि ठेले पर अवैध तरीके से शराब बेचा जा रहा था। पुलिस की हिदायत के बावजूद ऐसा किया जा रहा था, जिसके कारण पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी।

Mathura: Apathy by cops injures minor, cops overturn cart selling pakoras, hot oil spills on 8 year old, minor suffers burn injuries, angry locals blame police @Amir_Haque shares more details pic.twitter.com/QcuU7XXFw2

— TIMES NOW (@TimesNow) April 9, 2018