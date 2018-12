सोमवार देर रात महाराष्ट्र में एक सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक ट्रक और यात्रियों को ले जा रहे एक वाहन की टक्कर से ये हादसा हुआ है। जिसकी वजह कोहरे को बताया जा रहा है। एक तरफ जहां घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है तो वहीं दूसरी ओर शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है।

कहां का है मामला: दरअसल पूरा मामला महाराष्ट्र के यवतमाल का है। जहां यात्रियों को ले जा रही गाड़ी और ट्रक में कोहरे के चलते टक्कर हो गई। इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस का कहना है कि रात में करीब 8.30 बजे के बाद कोहरा काफी अधिक था जिस वजह से विजिबिलिटी काफी कम हो गई थी। वहीं एक्सीडेंट के बाद सड़क पर करीब 2 किमी से भी लंबा जाम लग गया था।

#SpotVisuals: 9 dead and 6 injured after a passenger vehicle collided with a truck on Kalamb road, Yavatmal, yesterday. #Maharashtra pic.twitter.com/YWQy6SuHss

— ANI (@ANI) December 24, 2018