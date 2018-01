भाजपा शासित मध्‍य प्रदेश के कई इलाकों में ‘पद्मावत’ के विरोध में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। राज्‍य के देवास जिले में पुलिसकर्मियों और प्रदर्शनकारियों के बीच साठगांठ का मामला सामने आया है। लोगों को उपद्रवियों से बचाने के लिए तैनात किए गए सुरक्षाकर्मी जनता के बजाय प्रदर्शनकारियों के साथ दिखे। पुलिसकर्मी प्रदर्शनकारियों को कानून-व्‍यवस्‍था में खलल डालने से रोकने के बजाय उनके साथ मिलकर दुकानों को बंद कराने में व्‍यस्‍त रहे। उन्‍होंने उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई करने से भी इनकार कर दिया। प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के बजाय पुलिसकर्मी लोगों को सुरक्षित रहने की सलाह देते दिखे। दूसरी तरफ, मुख्‍यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पद्मावत के विरोध के बाद उपजे हालात को लेकर आला अधिकारियों के साथ बैठक करने में लगे रहे। पुलिसकर्मियों के इस रवैये के खिलाफ राज्‍य सरकार के साथ ही विपक्षी दलों ने भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। संजय लीला भंसाली की फिल्‍म पद्मावत को लेकर चल रहे विरोध से सबसे ज्‍यादा प्रभावित होने वाले राज्‍यों में मध्‍य प्रदेश भी एक है।

#WATCH: Members of various organisations vandalised a 'dhaba' located at Dewas, Maxi bypass in protest against #Padmaavat, protesters removed from the spot after police intervention. #MadhyaPradesh pic.twitter.com/frCOPLY7Bz

— ANI (@ANI) January 25, 2018