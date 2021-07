टीकाकरण अभियान पर बड़े-बड़े दावे, लेकिन छिंदवाड़ा में वैक्सीन के लिए मच गई भगदड़, बुजुर्गों-महिलाओं को रौंदते भागे लोग

कोरोनावायरस महामारी से निपटने के लिए वैक्सीन को सबसे बड़ा हथियार माना जा रहा है। केंद्र सरकार ने टीकाकरण तेज करने के लिए 21 जून से ही महाभियान की शुरुआत कर दी थी। हालांकि, वैक्सीन की कमी के चलते हफ्तेभर में ही टीकाकरण की रफ्तार फिर रेंगने लगी। इस बीच मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में वैक्सीन की कमी के कारण कई जानें जाते-जाते बचीं। दरअसल, हुआ ये कि यहां बड़ी संख्या में लोग टीका लगवाने के लिए वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचे। हालांकि, यहां टीके की गिनी-चुनी डोज ही आईं। ऐसे में पहले टीका पाने के चक्कर में कई लोग ताला खुलते ही केंद्र की तरफ दौड़ पड़े, जिससे भगदड़ की स्थिति बन गई। हालांकि, इस भगदड़ में कोई अनहोनी नहीं हुई।

राज्य में तीन दिन का टीकाकरण अभियान, पर केंद्र पर सिर्फ 250 वैक्सीन: बता दें कि छिंदवाड़ा में 1 से 3 जुलाई तक वैक्सिनेशन अभियान चलाया जा रहा है। यहां सामुदायिक केंद्र को टीकाकरण केंद्र बनाया गया। पहले दिन यहां सिर्फ 250 वैक्सीन का कोटा भेजा गया, जबकि इन्हें लेने वाले एक हजार से ज्यादा लोग जुट गए। भीड़ देखकर प्रशासन ने सामुदायिक भवन का शटर बंद कर दिया, ताकि ज्यादा लोग अंदर न आ पाएं।

#WATCH | Madhya Pradesh: A stampede-like situation seen at a #COVID19 vaccination centre in Chhindwara, Lodhikheda as people rush to get inoculated. (01.07.2021) pic.twitter.com/slK5nmbmlF

— ANI (@ANI) July 2, 2021