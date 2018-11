शुक्रवार को नॉर्दन रेलवे मेंस यूनियन के 70वें वार्षिक के तीन दिवसीय अधिवेशन के दूसरे दिन रेलमंत्री पीयूष गोयल चारबाग रेलवे स्टेडियम पहुंचे। इस दौरान उन्होंने यूनियन नेता शिवगोपाल मिश्र को संबोधित करते हुए एक टिप्पणी कर दी। जिसके बाद कार्यक्रम में हंगामा मच गया। कर्मचारी मंच की ओर बढ़े और मंत्री का घेराव करते हुए वहीं लेट गए। इस ही बीच कर्मचारियों ने गमला और पत्थर भी फेंके जिसमें गोयल बाल बाल बच गए।

Breaking: Slogans raised against railway minister @PiyushGoyal in Lucknow when he was attending an event.These slogans raised by railway employees who have some demands which r not fullfillef yet. @RohitMishraNBT @rohini_sgh @NehaLTOI @HrishabhTiwari3 pic.twitter.com/0NAsCw1Mou

— Prashant Srivastava (@Prashantps100) November 16, 2018