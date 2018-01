कर्नाटक: पत्रकार के शव को कूड़ा ढोने वाली गाड़ी से अस्पताल ले गई पुलिस, बचाव में उतरे एसपी

कर्नाटक पुलिस की एक शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। पुलिस सड़क दुर्घटना में मारे गए एक पत्रकार के शव को एंबुलेंस के बजाय कूड़ा ढोने वाली गाड़ी से अस्पताल ले गई थी। इस बाबत पूछे जाने पर पुलिसकर्मियों ने बताया कि कोई और वाहन उपलब्ध नहीं था। एक निजी टीवी चैनल में काम करने वाले मौनेश की रविवार (14 जनवरी) को एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। वह बाइक से सिरसी से हावेरी स्थित अपने ऑफिस जा रहे थे। अचानक से संतुलन खोने के कारण बाइक एक पेड़ से जा टकराई थी। पुलिस का दावा है कि मौनेश की घटनास्थनल पर ही मौत हो गई थी। एंबुलेंस मुहैया कराने के बजाय स्थानीय पुलिस उनके शव को कूड़ा ढोने वाले ट्रैक्टर से सरकारी अस्पताल ले गई थी। नगर निगम इस ट्रैक्टर का इस्तेमाल करती है।

Hubli: Police carried body of a journalist in a garbage truck due to unavailability of vehicles; he died in a road accident yesterday #Karnataka pic.twitter.com/6xy6pE4sJB

— ANI (@ANI) January 15, 2018