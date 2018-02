कर्नाटक की सड़कों पर राहुल गांधी ने दिखाई सादगी और मानवीयता, सुरक्षाकर्मियों ने रोका एम्बुलेंस तो दिलवाया रास्ता

कर्नाटक में वीवीआईपी कल्चर का एक और नमूना सामने आया है। गनीमत रही कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने किसी भी तरह की अप्रिय घटना होने से पहले ही हस्तक्षेप कर दिया। कांग्रेस प्रमुख विधानसभा चुनाव प्रचार के तहत इन दिनों कर्नाटक की यात्रा पर हैं। कलबुर्गी से उनका काफिला गुजर रहा था, जिससे पहले क्षेत्र की सुरक्षा-व्यवस्था बेहद सख्त कर दी गई थी। इस दौरान एक एम्बुलेंस भी आ गया था। पुलिसकर्मियों ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उसे रोक दिया। इस बीच, राहुल गांधी की नजर एम्बुलेंस पर चली गई, जिसे पुलिसकर्मियों ने रोक दिया था। कांग्रेस प्रमुख ने सादगी और मानवीयता का परिचय देते हुए सुरक्षाकर्मियों को इशारे से एम्बुलेंस को जाने देने को कहा। इसके बाद एम्बुलेंस को जाने दिया गया था। आमतौर पर वीवीआईपी के काफिला से पहले संबंधित रूट पर वाहनों की आवाजाही रोक दी जाती है। इससे आमलोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसको लेकर पूर्व में भी कई बार सवाल उठ चुके हैं, इसके बावजूद यह प्रक्रिया जारी है।

