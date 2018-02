कर्नाटक में विधानसभा चुनाव से पहले एक कांग्रेसी नेता की हरकत ने शीर्ष नेतृत्‍व की नींद उड़ा दी है। केआर. पुरम विधानसभा क्षेत्र के ब्‍लॉक अध्‍यक्ष नारायणस्‍वामी वरिष्‍ठ अधिकारियों के सामने बृहत बेंगलुरु महानगरपालिका (बीबीएमपी) के कार्यालय में पेट्रोल छिड़क कर आग लगाने की धमकी देने लगे थे। इससे वहां अफरा-तफरी का माहौल पैदा हो गया था। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में उन्‍हें सरकारी अधिकारियों को कार्यालय से अविलंब बाहर निकलने की चेतावनी देते हुए देखा जा सकता है। वीडियो में नारायणस्‍वामी कह रहे हैं, ‘मेरे पास पूरा दिन नहीं है। यदि सभी लोग यहां (नगरपालिका कार्यालय) से जल्‍द ही बाहर नहीं गए तो वह अधिकारियों समेत ऑफिस को जला देंगे।’ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, यह घटना 16 फरवरी की है। कांग्रेसी नेता की हरकत के तीन-चार दिन बाद भी इस मामले में अब तक उनके खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं की गई है। नारायणस्‍वामी को कर्नाटक के मुख्‍यमंत्री सिद्धारमैया का करीबी माना जाता है।

Bengaluru: Congress leader threw petrol inside premises of Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike (BBMP) office threatening to set it on fire pic.twitter.com/iblGXnZ6Jh

Another instance of ‘Goonda Raj’ | No end to VVIP mindset in Karnataka | Ground report by @dpkBopanna #TNExclusive pic.twitter.com/ALvjMhrE3h

