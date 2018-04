झारखंड में बीफ की अफवाह पर बवाल हो गया है। उन्मादी भीड़ शादी में घुस गई और मुस्लिमों के घर पर पत्थरबाजी भी की गई। जानकारी के मुताबिक यह घटना राज्य के कोडरमा जिले की है। बताया जाता है शादी में मेहमानों को बीफ परोसने की अफवाह के बाद बड़ी तादाद में लोग जुट गए थे। पुलिस ने बताया कि हालात को नियंत्रित करने के लिए डोमचांच ब्लॉक के नवाडीह गांव और आसपास के इलाकों में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लगानी पड़ी। भीड़ ने एक व्यक्ति की बुरी तरह पिटाई कर डाली और गांव के कई घरों में तोड़फोड़ की गई। कोडरमा की पुलिस अधीक्षक शिवानी तिवारी ने बताया कि इस मामले में सात लोगों को हिरासत में लिया गया है और स्थिति नियंत्रण में है। उनके मुताबिक, किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकने के लिए क्षेत्र में व्यापक पैमाने पर सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया है। सोशल मीडिया पर भी निगरानी रखी जा रही है।

