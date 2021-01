भारत में पिछले चार सालों से लगातार सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा प्राप्त कर रहे इंदौर में नगरपालिका के कर्मी अनाथ बुजुर्गों को ही शहर के बाहर फेंक कर आ रहे हैं। भयंकर सर्दी के बीच बुजुर्गों को इंदौर के हाईवे की सड़क पर ही रखा जा रहा है, जहां वे अकेले ही ठिठुरने के लिए मजबूर हैं। यह पूरी घटना हाल ही में एक वीडियो के जरिए सामने आई है। हालांकि, मामले के फैलने के बाद प्रशासन को तुरंत सभी बुजुर्गों को वापस लाना पड़ा है।

माना जा रहा है कि सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसे इंदौर के बाहर क्षिप्रा इलाके में रहने वाले लोगों ने ही शूट किया है। यहां के लोगों ने ही नगरपालिका टीमों के इस कदम का विरोध भी किया। वीडियो में दिख रहा है कि एक म्यूनिसिपल टीम का ट्रक कई बेघरों को हाईवे के किनारे ही उतार देता है। इस वीडियो के सामने आने के बाद नगरपालिका कर्मियों को बेघर बुजुर्गों को वापस लाना पड़ा।

एक वीडियो क्लिप में गंदे कपड़ों में बूढ़ी महिला भी दिखाई दे रही है। बुजुर्ग को सीधे बैठने तक में मुश्किल हो रही है। हालांकि, गांव के लोग महिला को संभालते हुए नगरपालिका कर्मियों से उन्हें वापस ले जाने की बहस करते देखे जा सकते हैं। एनडीटीवी के पत्रकार अनुराग द्वारी ने यह वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर भी पोस्ट किए हैं। एक वीडियो में तो एक व्यक्ति यह भी बताता दिख रहा है कि कैसे नगरपालिका की टीम लोगों को ट्रक में भरकर लाई और उन्हें सड़क के किनारे ही छोड़ दिया।

एक और वीडियो में दिख रहा है कि नगरपालिका का वही ट्रक गांववालों के विरोध प्रदर्शन के बाद बुजुर्गों को वापस ले जाने के लिए भी आया है। इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के एडिशनल कमिश्नर अभय राजनगांवकर ने दावा किया कि नगरपालिका के कर्मी अनाथ बुजुर्गों को नाइट शेल्टर ले जा रहे थे और उन्हें कहीं छोड़ के नहीं जा रहे थे।

In India’s cleanest city team of Indore Municipal Corporation dumped aged destitutes on outskirts, later when villagers opposed lugged them back on truck, 2 officials suspended one transferred @ndtv @soniandtv @Suparna_Singh @manishndtv @vinodkapri @rohini_sgh @GargiRawat pic.twitter.com/mLAWc0Pdcd

— Anurag Dwary (@Anurag_Dwary) January 29, 2021