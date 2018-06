भाजपा को गुजरात में बड़ी राजनीतिक सफलता हासिल हुई है। स्थानीय निकाय चुनावों में भावनगर जिला पंचायत भाजपा के हाथ से निकल गई थी। यह सीट कांग्रेस के खाते में गई थी। यह सीट अब भाजपा के खाते में चली गई है। यह उपचुनाव से नहीं, बल्कि कांग्रेसी सदस्यों के पाला बदलने से संभव हुआ है। दरअसल, जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होना था। कांग्रेस के दो सदस्यों ने पाला बदल लिया, जबकि एक सदस्य ने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। इस तरह भावनगर जिला पंचायत सीट पर एक बार फिर से भाजपा का कब्जा हो गया है। वर्ष 2015 के स्थानीय निकाय चुनावों में कांग्रेस ने भावनगर सीट पर जीत हासिल की थी। वहीं, राजकोट जिला पंचायत में भी बदलाव हुआ है। कांग्रेस की अल्पा खटेरिया को नया अध्यक्ष चुना गया है। निलेश विरानी ने इस पद पर ढाई साल तक रहने के बाद पद छोड़ा था। इसके बाद सत्ता में साझेदारी के करार के तहत राजकोट जिला पंचायत के अध्यक्ष का पद कांग्रेस के पास गया है।

Congress loses power in Bhavnagar district panchayat as two of its members defect to BJP while third one abstains from voting at election to the posts of president and vice-president of the panchayat. Cong had ousted BJP from the panchayat in 2015 general election @IndianExpress

