शख्स की गिरफ्तारी पर पुलिस से भिड़ी युवती, वायरल हो रहा है वीडियो

गुजरात में महिलाओं और पुलिस के बीच भिड़ंत का एक वीडियो वायरल हो रहा है। महिलाओं ने पुलिस पर थाने में मारपीट करने का आरोप लगाया है। यह मामला अहमदाबाद के नरोडा पुलिस स्टेशन का है। वीडियो के सोशल मीडिया में वायरल होने पर महिलाओं के खिलाफ जांच में बाधा डालने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज की गई। पुलिस ने तीन महिलाओं को गिरफ्तार भी कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, 15 महिलाएं तीन पुरुषों के साथ अहमदाबाद में रहती हैं। तीन में से एक व्यक्ति एक दिन शराब के नशे में धुत होकर पहुंचा था, जहां पड़ोसियों से उसकी बहस हो गई थी। युवक की पहचान विनोद कुमार के तौर पर की गई है। पड़ोसियों ने उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत दे दी थी। इसके बाद विनोद को गिरफ्तार कर लिया गया था। महिलाएं थाने पहुंच कर विनोद को छोड़ने की मांग करने लगीं। पुलिस और महिलाओं के बीच इसको लेकर बहस हो गई थी। पुलिस ने उन पर थाने में हंगामा करने का आरोप लगाया। बता दें कि गुजरात में शराब प्रतिबंधित है।

Visuals from Naroda police station, Ahmedabad. Police allegedly took Rs 3000 bribe from Eve teaser and let him off. And filed an FIR against someone who spoke for the girls. #BetiBacahoBetiPadhao pic.twitter.com/KqAAxVNTNR

— Unofficial Sususwamy (@swamv39) February 27, 2018