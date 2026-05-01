गाजियाबाद में इंदिरापुरम के गौर ग्रीन एवेन्यू में गुरुवार सुबह 9 बजे जब आग लगी तब तक उसे 30 से 45 मिनट हो चुके थे, फिर गौतम बुद्ध नगर के अग्निशमन विभाग को आग बुझाने के लिए अतिरिक्त उपकरणों की सहायता मांगी गई।

गौतम बुद्ध नगर के मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रदीप कुमार ने कहा, हमने तुरंत अपने कर्मियों के साथ दो हाइड्रोलिक क्रेन और चार दमकल की गाड़ियां मौके पर भेजीं।

फायर ब्रिगेड के पास जरूरी सामान नहीं थे

सोसाइटी में रहने वाले कई निवासियों ने गुरुवार को बताया कि गाजियाबाद के फायर ब्रिगेड तेजी से मौके पर पहुंच गए थे और उन्होंने फ्लैटों में फंसे करीब 10 लोगों को बचाया। लेकिन आग पर पूरी तरह काबू पाने के लिए उनके पास जरूरी चीजें नहीं थीं, जिससे उन्हें काफी मुश्किल हुई। वीडियो में देखा जा सकता है कि पानी की बौछारें शुरुआत में ऊपरी मंजिल तक नहीं पहुंच पा रही थीं।

विभाग के पास 22 दमकल गाड़ी

गाजियाबाद के मुख्य अग्निशमन अधिकारी राहुल पाल ने कहा कि विभाग के पास पूरे जिले में केवल 22 दमकल गाड़ियां है, जो 780 स्क्वायर किमी और 47 लाख आबादी (2011 की जनगणना के मुताबिक) कवर करती हैं।

विभाग के पास केवल एक ही हाइड्रोलिक क्रेन है जो 42 मीटर यानी लगभग 14 मंजिल तक पहुंच सकती है, ये क्रेन शहर के कई बड़ी इमारतों के मुकाबले कम ऊंची है।

महज एक की क्षमता अधिक

अग्निशमन अधिकारियों ने कहा कि विभाग के पास सिर्फ तीन वॉटर बाउजर मशीनें, तीन वॉटर मिस्ट मशीनें, दो रेस्क्य टेंडर, दो फोम टेंडर और 29 वॉटर टेंडर हैं, जिनमें से केवल एक की क्षमता 22000 किलोलीटर है। ये वाहन कोतवाली, हिंडन, लोनी, मोदी नगर और वैशाली इंदिर नगर स्थित पांच फायर स्टेशनों और छह आउटपोस्ट स्टेशनों पर तैनात हैं।

गाजियाबाद के मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने कहा कि आग बुझाने का प्रभावी काम काफी हद तक आवासीय सोसायटियों की आंतरिक व्यवस्थाओं पर निर्भर करता है।

उन्होंने कहा,”हम मदद करने वाली एक बाहरी व्यवस्था हैं, हर समाज की आंतरिक व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए। मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने यह भी कहा कि दो हाइड्रोलिक क्रेन खरीदने की प्रक्रिया में है, जिनमें से हर एक 101 मीटर ऊंचाई तक पहुंच सकती है।

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