दिल्ली के मुख्य सचिव से मारपीट: सीसीटीवी कैमरों के साथ छेड़छाड़, फॉरेंसिक लैब में होगी जांच

दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश से मारपीट मामले में दिल्ली पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। पुलिस ने कोर्ट को बताया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर लगे सीसीटीवी कैमरों के साथ छेड़छाड़ की गई है। ऐसे में अब इसकी जांच फॉरेंसिक साइंस लैबोरेट्री (एफएसएल) में कराई जाएगी। दिल्ली पुलिस द्वारा नए तथ्य रखने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला मंगलवार (27 फरवरी) तक के लिए सुरक्षित रख लिया। पुलिस की ओर से एडिशनल डीसीपी हरेंद्र सिंह कोर्ट में पेश हुए थे। उन्होंने अदालत को बताया, ‘बैठक (मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मुख्य सचिव अंशु प्रकाश और विधायकों के बीच) कैंप ऑफिस के बजाय मुख्यमंत्री आवास के ड्रॉइंग रूम में हुई थी। सीसीटीवी की टाइमिंग भी अलग-अलग है। उसके साथ छेड़छाड़ की गई है।’ बता दें कि अंशु प्रकाश के साथ मारपीट मामले में दिल्ली पुलिस ने 23 फरवरी को सीएम आवास से सीसीटीवी कैमरों और हार्ड डिस्क को अपने कब्जे में ले लिया था। मुख्यमंत्री के आवास पर दिल्ली पुलिस द्वारा तलाशी लेने से AAP भड़क गई थी। इससे भड़के सीएम केजरीवाल ने जज लोया की मौत का मामला उठा दिया था। उन्होंने कहा था कि जांच एजेंसियां अगर इसी शिद्दत से जज लोया मामले की छानबीन करें तो देश उन्हें बधाई देगा।

