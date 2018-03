छत्तीसगढ़ में राज्‍यसभा की एकमात्र सीट भाजपा के खाते में गई है। राज्‍य में सत्‍तारूढ़ पार्टी की प्रत्‍याशी सरोज पांडे को विजयी घोषित किया गया है। वह कांग्रेस के लेखराम साहू को हराने में कामयाब रहीं। राज्‍य में रज्‍यसभा की एक सीट के लिए 23 मार्च (शुक्रवार) को मतदान हुआ था और परिणाम भी इसी दिन आ गया। जीत के बाद सरोज पांडे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी अध्‍यक्ष अमित शाह के नेतृत्‍व में भाजपा दूसरे राज्‍यों में भी जीतेगी। सरोज पांडे की गिनती भाजपा की कद्दावर महिला नेताओं में होती है। सरोज पांडे का टिकट तय करने में पार्टी को काफी माथापच्‍ची करनी पड़ी थी। उनके अलावा छत्‍तीसगढ़ के पार्टी अध्‍यक्ष धरमलाल कौशिक को भी राज्‍यसभा की एक सीट के लिए प्रबल दावेदार माना जा रहा था। लेकिन, पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने आखिरकार सरोज पांडे के नाम पर मुहर लगाई थी। सरोज पांडे भाजपा की राष्‍ट्रीय महासचिव भी हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में उन्‍होंने दुर्ग सीट से चुनाव लड़ा था। उन्‍हें कांग्रेस प्रत्‍याशी ताम्रध्‍वज साहू ने हराया था। सरोज पांडे एक बार लोकसभा सदस्य और एक बार विधायक भी रह चुकी हैं। उनके नाम एक अनोखा रिकॉर्ड भी है। वह एक साथ महापौर, विधायक और सांसद रह चुकी हैं।

BJP National General Secretary #SarojPandey has been elected to #RajyaSabha from Chhattisgarh. pic.twitter.com/m93ZqNrNBn

— All India Radio News (@airnewsalerts) March 23, 2018