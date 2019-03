गुजरात में हुए एक कार्यक्रम के कुछ फोटोज सोशल मीडिया पर काफी शेयर किए जा रहे हैं। फोटोज में दिख रहा है कि एक इवेंट के दौरान सिगंर्स पर नोटों की बारिश की जा रही है। दरअसल ये फोटोज हैं गुजरात के भरूच के, जहां पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों के परिजनों के लिए दान समारोह का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में सिंगर्स पर नोटों की बारिश की गई। वहीं जानकारी के मुताबिक प्रोग्राम में शिरकत करने वाले सिंगर ने कार्यक्रम के लिए किसी भी तरह के पैसे नहीं लिए।

हरीश रावत के बेटे पर उड़ाए गए पैसे: बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब ऐसे कोई फोटोज या वीडियोज सामने आए हैं। जिसमें कार्यक्रम के दौरान नोटों की बारिश की गई हो। हाल ही में उत्तराखंड का भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर देखने को मिला था जिसमें कुछ नेता नोटों की बारिश करते नजर आए थे। वीडियो में कुछ कांग्रेसी नेता हरीश रावत के बेटे के ऊपर नोट उड़ाते नजर आए थे।

Bharuch: Notes showered on singers at a charity event held to collect funds for the family of CRPF soldiers who lost their lives in #PulwamaAttack. The singer didn't charge money for his performance. #Gujarat. (03.03.2019) pic.twitter.com/4iko0rYWTA

— ANI (@ANI) March 3, 2019