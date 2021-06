असम के होजाई जिले में मंगलवार को अपने परिजन की मौत से गुस्साई एक भीड़ ने डॉक्टर को बुरी तर पीटा। कोविड केयर सेंटर में ही हुई इस बर्बरता का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ है, जिसके बाद खुद असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने पुलिस को इस मामले को गंभीरता से लेने और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की बात कही है। इसी कड़ी में सरमा ने बुधवार को बताया कि पुलिस ने 24 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सरमा ने इसी के साथ सभी आरोपियों के नाम भी अपने ट्वीट में साझा कर दिए।

बताया गया है कि यह मामला होजाई स्थित उदाली के एक कोविड केयर सेंटर का था। यहां डॉक्टर स्यूज कुमार सेनापति जब ड्यूटी पर थे, तब पिपल पुखुरी गांव के गियाजउद्दीन नाम के एक शख्स का कोरोना से निधन हो गया था। डॉक्टर ने अपने साथ हुई मारपीट का जिक्र करते हुए कहा कि इसके बाद मरीज के कुछ परिजन उसके पास आए और कहा कि उनकी हालत गंभीर है।

HCM @himantabiswa sir. Look for youself !! This is the condition of our FRONTLINE WARRIORS DOCTORS in ASSAM. We are bearing the burden of incompetency. @DGPAssamPolice @gpsinghassam @PMOIndia @assampolice @nhm_assam pic.twitter.com/V3mVK8QNxN

जब डॉक्टर मरीज को देखने गए, तो उन्होंने परिजनों को गियाजुद्दीन की मौत की खबर दी। इसके ठीक बाद ही वहां मौजूद गियाजुद्दीन के परिवारवालों ने डॉक्टर को घेर लिया और गाली-गलौज के बाद उनकी पिटाई कर दी।

Assam: Doctors at Guwahati medical college and hospital(GMCH) staged protest demanding inquiry in an incident where a doctor was attacked by mob in Hojai district y’day,following a COVID patient’s death

“We want govt’s support in this matter & ensuring our safety,” says a doctor pic.twitter.com/3rdvsdGU44

— ANI (@ANI) June 2, 2021