आम बजट में न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य में वृद्धि के बावजूद किसानों की आर्थिक बदहाली कम होने का नाम नहीं ले रही है। कर्ज का बोझ और फसलों का उचित मूल्‍य न मिलने से त्रस्‍त महाराष्‍ट्र के बुलढाना जिले के 91 किसानों ने इच्‍छामृत्‍यु की अनुमति मांगी है। किसानों ने इसको लेकर राज्‍य के राज्‍यपाल सी. विद्यासागर राव और एसडीएम को पत्र लिखा है। किसानों की शिकायत है कि उन्‍हें राज्‍य सरकार की ओर से फसलों का उचित दाम नहीं मिल रहा है। कृषि कीमतों के अलावा अमरावती क्षेत्र के किसान एक और समस्‍या से जूझ रहे हैं। उन्‍होंने बताया कि हाईवे निर्माण के लिए अधिग्रहित जमीन के बदले पर्याप्‍त मुआवजे का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। किसानों ने बताया कि वे अपने परिवार का भरन-पोषण करने में भी असमर्थ हैं। उनकी बेबसी हताशा में बदलती जा रही है। ऐसे में उनके पास जान देने के अलावा और कोई विकल्‍प नहीं बचा है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल में ही टर्मिनली इल (असाध्‍य बीमारी जिसमें शरीर ने काम करना छोड़ दिया है) लोगों के लिए पैसिव यूथनेशिया (इच्‍छामृत्‍यु) की मंजूरी दी है।

Maharashtra: 91 farmers from Buldhana submitted a letter to the Governor & SDO seeking permission for Euthanasia as they are not getting remunerative prices for crops and adequate compensation for their land which has been aquired by the government for construction of a highway. pic.twitter.com/lltXRgrjpt

— ANI (@ANI) March 26, 2018