यूपी की राजनीति में गुरुवार को बड़ा घटनाक्रम हुआ। राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए असपा (कांशीराम) और मजलिस ने गठबंधन का ऐलान किया। आशंका जताई जा रही है कि चुनाव में दोनों दलों का ‘सामाजिक परिवर्तन मोर्चा’ कांग्रेस और सपा के गठबंधन को नुकसान पहुंचा सकता है।

इस गठबंधन को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता और सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद ने कहा कि राजनीति का अधिकार सभी को है, सब अपने तरीके से राजनीति भी करते हैं।

जब उनसे सवाल किया गया कि क्या SPM उनके गठबंधन को डेंट पहुंचाएगा, तो उन्होंने कहा, “डेंट होने से किसे फायदा होगा? किसी और को फायदा पहुंचाना चाहते तो हमें डेंट करके तो पहुंचा दीजिए।”

#WATCH | Delhi: On Owaisi-Chandrashekhar alliance and Chandrashekhar as CM face, Congress MP Imran Masood says, "… Everyone has the right to do politics in their own way. They have allied, and we wish them well. We have no role in it and will continue to work in our own way. As… pic.twitter.com/bQ5jaQyf8w — ANI (@ANI) November 12, 2026

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इमरान मसूद ने इस सवाल पर कहा कि कांग्रेस के पास इमरान मसूद मुसलमान चेहरा है, आरपी गौतम दलित चेहरा है और मोना मिश्रा ब्राह्मण चेहरा है। उन्होंने कहा कि सिर्फ चेहरे से ही काम नहीं होता, बुनियादी तौर पर आपको तस्वीर पेश करनी होगी कि आप क्या कर पाओगे। हवा-हवाई बातों से कुछ कर नहीं पाओगे।

AIMIM और असपा के गठबंधन पर सवाल खड़े करते हुए उन्होंने कहा, “बिहार में भी चुनाव हुआ था, पांच विधायक जीते उनके, मुख्यमंत्री कौन बना… मुख्यमंत्री तो बीजेपी का बन गया। बीजेपी के लिए सहायक साबित हो तो इससे बेहतर है कि जब अब्दुल पिट रहा है, तो उसकी पिटाई को रोकने के रास्ते में अवरोधक न बनें।”

रमाशंकर राजभर ने कहा – ये पीडीए की लड़ाई को कमजोर कर रहे हैं

सपा के सांसद रमाशंकार राजभर ने कहा कि ओवैसी को मुख्यमंत्री होना चाहिए। उन्हें हैदराबाद और तेलंगाना की लड़ाई लड़नी चाहिए। वह वहां दरी न बिछाएं बल्कि वहां पर वो मुख्यमंत्री हो जाते तो अच्छा लगता।

उन्होंने आगे कहा कि यूपी में आमने-सामने की लड़ाई एनडीए और इंडिया गठबंधन की होने जा रही है। पीडीए एनडीए को हराने जा रहा है। ऐसे समय में ये लोग बीजेपी को लाभ पहुंचाने के लिए गठबंधन कर रहे हैं। ये सपा और इंडिया गठबंधन को थोड़ा वोट काटना चाहते हैं लेकिन जनता इन्हें नकार देगी। ये दोनों लोग पीडीए की लड़ाई को मजबूत करने के बजाय कमजोर कर रहे हैं।