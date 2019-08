प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करने वाली पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की पूर्व पत्नी रेहम खान का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। बता दें कि रेहम को एक वीडियो में पीएम की जमकर तारीफ करते हुए सुना गया। वे अपने पूर्व पति की आलोचना भी करते हुए सुनी गई। उन्होंने पाकिस्तान की मौजूदा हालात को लेकर पीएम इमरान खान से कई सवाल भी पूछे हैं। बता दें कि रेहम की पीएम मोदी का तारीफ करना सोशल मीडिया पर लोगों को काफी पसंद आ रहा है और इसे लोग जमकर शेयर भी कर रहें हैं।

रेहम ने क्या कहाः वायरल हो रहे वीडियो में रेहम ने कहा, ‘आज मोदी सरकार को क्यों लोग चाहते हैं और क्यों उनसे रिश्ते खराब नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी इकॉनमी स्ट्रांग हो गई है। सऊदी ने इन्वेस्ट किया है। यूके उनके साथ है, अमेरिका की उनमें दिलचस्पी है। जहां मोदी जाते हैं तो उनकी इज्जत होती है।’ उन्होंने पाकिस्तान के पीएम इमरान खान से भी सवाल पूछे। वे बोली, ‘यूएई में मेडल मिला है तो आपको तकलीफ हो रही है। आप भीख मांगते फिर रहे हैं, आप बताएंगे कि वो आप उनके पांव की जूती हैं तो वो आपकी इज्जत कैसे करेंगे।’

