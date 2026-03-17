Delhi News: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 25 दिसंबर को साउथ दिल्ली के नेहरू नगर स्थित प्रताप कैंप में पहली अटल कैंटीन का उद्घाटन किया। यहां पर लोगों को पांच रुपये में दोपहर और रात का पौष्टिक खाना मिलता था। सोमवार दोपहर को यह कैंटीन बंद थी। पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध और खाना बनाने के ईंधन के संकट की वजह से इसे बंद किया गया था।

कालकाजी और आईटीओ के पास अन्ना नगर में स्थित कम से कम दो अन्य अटल कैंटीन भी बंद रहीं। कालकाजी स्थित कैंटीन के दरवाजे पर चिपकाए गए नोट में लिखा था, “गैस आने तक कैंटीन बंद रहेगी।” पिछले साल पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर 45 अटल कैंटीनों का उद्घाटन किया गया था। सरकार ने बाद में इनकी संख्या बढ़ाकर 73 कर दी और पूरे शहर में कुल 100 ऐसी कैंटीनें खोलने का टारगेट रखा है।

अटल कैंटीन कब से कब तक खुलती है?

इन कैंटीनों में दोपहर का खाना 11:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक और रात का खाना 6:30 बजे से रात 9 बजे तक परोसा जाता है। इसमें चावल, रोटी, दाल, सब्जी और अचार शामिल होता है। लेकिन शनिवार शाम को नेहरू नगर, कालकाजी और अन्ना नगर की कैंटीनों में परोसे गए आखिरी खाने में केवल चावल और दाल ही थे।

जल विहार में रहने वाले 46 साल के मजदूर सत्य मंडल ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि जब वह सोमवार को नेहरू नगर में दोपहर का खाना खाने गए, तो कैंटीन की देखभाल करने वाली सीमा करोसिया (28) ने उन्हें बताया कि खाना नहीं है और उन्हें बाद में आकर देखना चाहिए। मंडल ने कहा, “परसों मैंने यहां खाना खाया था।” उन्होंने आगे कहा, “लेकिन वो सिर्फ चावल और दाल थी। मैं यहां इसलिए आता हूं क्योंकि यह सस्ता है और मेरे खाने पर सिर्फ 10 रुपये खर्च होते हैं। कल से मैं होटल में खाना खा रहा हूं।”

एलपीजी महंगी बिक रही है- मंडल

मंडल ने कहा कि वह अपना खाना नहीं बना सकता था। उसका गैस सिलेंडर खाली था और एलपीजी करीब 300 रुपये प्रति किलो बिक रही थी। करोसिया ने बताया कि रविवार और सोमवार को उन्होंने कम से कम 200 लोगों को वापस भेज दिया। उन्होंने कहा कि रिक्शा चालक, मजदूर और दिहाड़ी मजदूर कैंटीन में नियमित रूप से आते हैं, लेकिन पिछले एक हफ्ते से कई अन्य लोग भी कैंटीन में आने लगे हैं जिनके पास खाना पकाने की गैस खत्म हो गई है या जो अपने सिलेंडर भरवाने का खर्च नहीं उठा सकते।

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डीयूएसआईबी के प्रिंसिंपल डायरेक्टर पीके झा ने कहा कि चार अटल कैंटीन बंद थीं क्योंकि उन्हें संचालित करने वाली एजेंसी के पास गैस खत्म हो गई थी। इस ठेकेदार के पास एक कमर्शियल गैस कनेक्शन है। इसकी आपूर्ति को सरकार द्वारा घरों में निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के प्रयास में प्रतिबंधित कर दिया गया है। झा ने कहा, “इस एजेंसी के पास अन्य कैटरर की तरह सब्सिडी वाला कनेक्शन नहीं था। हम इस पर काम कर रहे हैं और इन कैंटीनों में सेवाएं जल्द ही फिर से शुरू हो जाएंगी।”

उन्होंने कहा, “हमने तेल कंपनियों के साथ भी बैठक की थी और उन्होंने आश्वासन दिया है कि कैंटीनों के लिए गैस की कमी नहीं होगी। विभाग ने दिल्ली के सभी जिला मजिस्ट्रेटों को पत्र लिखकर कैंटीनों के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है।” पिछले साल अटल कैंटीन का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री गुप्ता ने कहा था कि सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि लोग सम्मान के साथ खाना खा सकें। इस महीने की शुरुआत में इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि अटल कैंटीन ने उन्हें अपार संतुष्टि दी है। उन्होंने कहा था, “लाखों लोग अपनी आशाओं और सपनों के साथ दिल्ली आते हैं। वे बहुत मेहनत करते हैं। जब मैं लोगों को भरपेट भोजन करते हुए देखती हूं तो मुझे बहुत संतोष होता है।”

मुझे उम्मीद है कैंटीन जल्द खुल जाएगी- बाबर अली

पिछले दो दिनों से बंद पड़ी चार कैंटीनों का संचालन करने वाले कैटरर ने कहा, “हमें प्रतिदिन 7-8 एलपीजी सिलेंडरों की जरूरत होती है। हमें अभी तक यह आपूर्ति नहीं मिल रही है। हमने उद्घाटन से पहले पीएनजी कनेक्शन के लिए आवेदन किया था, लेकिन यह अभी तक नहीं हुआ है।” कालकाजी कैंटीन के बाहर, बाबर अली ने बताया कि तीन वक्त का खाना न खाने के बाद आखिरकार उन्होंने अपने सिलेंडर के लिए एक किलो एलपीजी गैस लेने के लिए 300 रुपये खर्च किए। उन्होंने कहा, “मुझे उम्मीद है कि कैंटीन जल्द ही खुल जाएगी।”

LPG इस्तेमाल के आंकड़े क्या कहते हैं

पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट के कारण देशभर में LPG सिलेंडरों की कमी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। वहीं, केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ (PPAC) द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार, पिछले तीन दशकों में भारत की कुल एलपीजी खपत छह गुना बढ़ गई है। यह खपत 1998-99 में 446 टीएमटी (हजार मीट्रिक टन) से बढ़कर 2025-26 में 2,754 टीएमटी हो गई है। पढ़ें पूरी खबर…