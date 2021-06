महाराष्ट्र के मुंबई स्थित चांडीवली के एक विधायक की कॉन्ट्रैक्टर से बदसलूकी का मामला सामने आया है। कोरोनावायरस महामारी के दौर में उद्धव ठाकरे के एमएलए ने मर्यादा की सारी हदें पार करते हुए ठेकेदार को नाले के बगल में पानी से भरी सड़क पर बिठा दिया। इतना ही नहीं सड़क साफ कर रहे कर्मचारी से ठेकेदार पर मैला भी डलवाया। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

वायरल वीडियो में क्या?: न्यूज एजेंसी एएनआई की तरफ से जो वीडियो जारी किया गया है, उसमें विधायक को गुंडागर्दी करते हुए कॉन्ट्रैक्टर को बैठने के लिए कहते सुना जा सकता है। इस दौरान एक व्यक्ति उसको धक्का देकर गिरा देता है। विधायक इसी दौरान सफाईकर्मियों को ठेकेदार पर कचरा डालने के निर्देश देते हैं और कहते हैं डाल इसके सिर पे। तुम्हारे बाप का राज है क्या। इस दौरान ठेकेदार लगातार विधायक को समझाता है, लेकिन वे इसे अनसुना करते हुए कर्मचारियों से उस पर कूड़ा डलवाते रहते हैं।

#WATCH | Mumbai: Shiv Sena MLA from Chandivali, Dilip Lande makes a contractor sit on water logged road & asks workers to dump garbage on him after a road was waterlogged due to improper drainage cleaning

He says, “I did this as the contractor didn’t do his job properly” (12.6) pic.twitter.com/XjhACTC6PI

