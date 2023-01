Rain in Delhi NCR: दिल्ली में आज भी बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी, जानिए मौसम विभाग का अनुमान

IMD Forecast: दिल्ली एनसीआर में पिछले दो दिनों से हल्की बारिश हो रही है। बारिश की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

Delhi NCR Weather: दिल्ली में सोमवार सुबह भी बारिश हुई (PTI Image)

IMD Weather Forecast: देश की राजधानी नई दिल्ली और आसपास के इलाकों में आज भी बारिश जारी है। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक, आज सोमवार को भी दिल्ली और आसपास के इलाकों में बारिश का अनुमान है। एक तरफ जहां दिल्ली में बारिश हो रही है, वहीं दूसरी तरफ पहाड़ों पर बर्फबारी जारी है। जम्मू-कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में सोमवार को फिर बर्फबारी हुई है। घाटी के जिलों में रविवार को भी बर्फबारी हुई थी। क्या है मौसम विभाग का अनुमान? IMD ने सोमवार को भी उत्तर भारत के कई इलाकों में बारिश और बर्फबारी का अनुमान जताया है। मौसम विभाग ने अपने बुलेटिन में पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज बारिश का अनुमान जताया है। इसके अलावा राजधानी नई दिल्ली में भी हल्की बारिश का अनुमान है। रविवार को हुई बारिश से गिरा तापमान राजधानी नई दिल्ली और पड़ोसी शहरों में हुई बारिश से रविवार को अधिकतम तापमान में गिरवाट देखी गई। रविवार को अधिकतम तापमान गिरकर 17.2 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। मौसम विभाग ने सोमवार के लिए 10 से 20 डिग्री के बीच रहने का अनुमान जताया है। आज सुबह से ही दिल्ली में बादल छाए हुए हैं और हल्की बारिश हो रही है।

