Weather Forecast: सर्दी के सितम के लिए रहिए तैयार, चूरू में पारा 0 डिग्री सेल्सियस, ठंड से कांपा पूरा उत्तर भारत

IMD : उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में पारा गिरता ही जा रहा है। देश की राजधानी नई दिल्ली में पारा 5 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया।

देश की राजधानी नई दिल्ली में पारा 5 डिग्री तक गिरा (PTI)

