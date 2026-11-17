नवंबर का महीना आधा बीत जाने के बाद अब तापमान में धीरे-धीरे गिरावट आना शुरू हो गया है। सुबह शाम की ठंड ने दस्तक दे दी है। इस बीच मौसम विभाग ने 17 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक पंजाब और हरियाणा में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है।

IMD के मुताबिक, मंगलवार से हरियाणा और पंजाब के कुछ जिलों में अगले चार दिन तक घना कोहरा रहेगा। इसकी वजह से विजिबिलिटी कम हो सकती है। खासकर सुबह और रात के समय दश्यता काफी कम रहेगी। ऐसे में हाईवे और दूसरी खुली सड़कों पर आने-जाने वालों को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है।

हरियाणा और पंजाब में कहां-कहां है अलर्ट?

मौसम विभाग के मुताबिक, मंगलवार से हरियाणा के 4 जिलों पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर और करनाल में घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा पंजाब के पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर और रूपनगर जिले में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। चंडीगढ़, पंचकूला और मोहाली में भी कोहरे का अलर्ट है।

आज से ही तापमान में आई गिरावट

यह अलर्ट सोमवार को ट्राइसिटी में तापमान में आई गिरावट के बाद आया है, जिसमें पंचकूला में सबसे कम तापमान रिकॉर्ड किया गया। मंगलवार सुबह चंडीगढ़ में इस मौसम का सबसे कम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3.5 डिग्री कम था।

कल कितना रहा था तापमान?

सोमवार को शहर में अधिकतम तापमान 27.8°C दर्ज किया गया जो रविवार से 2.7 डिग्री कम है। हालांकि यह सामान्य से 0.6 डिग्री ज्यादा रहा। इस बीच पंचकूला मौसम स्टेशन पर न्यूनतम तापमान पिछले दिन से 3.6 डिग्री सेल्सियस गिरकर 10.9°C पर आ गया।

अगले चार दिन तापमान की भविष्यवाणी

IMD के अनुमान के मुताबिक, अगले पांच दिनों में मौसम के पैटर्न में कोई बड़ा बदलाव होने की उम्मीद नहीं है। चंडीगढ़, पंचकूला और मोहाली के ट्राइसिटी में आसमान अधिकतर साफ रहने की उम्मीद है। हालांकि घने कोहरे की चेतावनी 20 नवंबर तक लागू रहेगी। अधिकतम तापमान 27°C और 28°C के बीच रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान बुधवार को 14°C के आसपास रहने, गुरुवार और शुक्रवार को 15°C तक बढ़ने और शनिवार को और गिरकर 12°C तक पहुंचने का अनुमान है।

IMD के अनुसार, रविवार तक पंजाब और हरियाणा में बारिश की कोई संभावना नहीं है। मौसम विभाग ने कोहरे के मौसम में सावधानी बरतने की सलाह दी है, क्योंकि विजिबिलिटी कम होने से सड़क पर सफ़र करना मुश्किल हो सकता है।

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बंगाल की खाड़ी में सक्रिय हो चुका चक्रवात ‘अकवान’ को लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। साथ ही आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटीय इलाको में अलर्ट जारी कर दिया गया है। IMD के मुताबिक, चक्रवात ‘अकवान’ 19 नवंबर की सुबह तक बहुत गंभीर तूफान का रूप ले सकता है और 20 नवंबर को दोपहर के आसपास आंध्र प्रदेश के तट से टकराने की आशंका है। यहां पढ़ें पूरी खबर…