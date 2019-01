मणिपुर में सोमवार सुबह मध्यम तीव्रता भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 4.5 रिकॉर्ड की गई। जानकारी के मुताबिक भूकंप का केंद्र चुराचांदपुर जिले में था। भूकंप का झटका सुबह 5 बजकर15 मिनट पर आया। जिसका केंद्र जमीन से 20 किलोमीटर नीचे बताया जा रहा है। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक इसमें किसी भी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर सामने नहीं आई है।

गौरतलब है कि इससे पहले भी हाल ही में 27 जनवरी को भी मणिपुर के सेनापति जिले में भूकंप आया था। जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.2 मापी गई थी। वहीं ये भूकंप भी मध्यम तीव्रता भूकंप था। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक ये भूकंप सुबह 10.19 पर आया था।

IMD: An earthquake with a magnitude of 4.5 on the Richter Scale hit Churachandpur, Manipur at 5:15 am today.

— ANI (@ANI) January 28, 2019