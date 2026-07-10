पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी ने शुक्रवार को कहा कि वह ममता बनर्जी की तरह ‘कमजोर और डरपोक’ मुख्यमंत्री नहीं हैं। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि वह चुने हुए प्रतिनिधियों की ऐसी गैर-ज़िम्मेदाराना टिप्पणियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे जिनसे सांप्रदायिक तनाव भड़क सकता है। वह आम जनता उन्नयन पार्टी (AJUP) के प्रमुख और विधायक हुमायूं कबीर का ज़िक्र कर रहे थे, जिन्होंने हाल ही में कुछ भड़काऊ टिप्पणियां की थीं।

मुर्शिदाबाद ज़िले के रेजिनगर में उपचुनाव (जिसकी तारीखों का ऐलान अभी बाकी है) से पहले बीजेपी की एक रैली में बोलते हुए, शुभेंदु ने कहा, “गलतफहमी न पालें, मैं ममता बनर्जी की तरह कमजोर और डरपोक मुख्यमंत्री नहीं हूं। मैं चुने हुए प्रतिनिधियों की गैर-जिम्मेदाराना टिप्पणियों को बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैंने स्थानीय विधायक से कहा है कि वे देश के संविधान को ध्यान में रखते हुए सोच-समझकर शब्द चुनें।”

I'm not weak CM like Mamata; won't tolerate reckless remarks from elected representatives: Suvendu targets AJUP chief Humayun Kabir pic.twitter.com/VJQ56INiPo — Press Trust of India (@PTI_News) July 10, 2026

शुभेंदु ने कहा, “बंगाल के मुर्शिदाबाद में सीएए-विरोधी और वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शनों के दौरान टीएमसी सरकार ने हिंसा की आग भड़काई, जिससे लोगों का नुकसान हुआ। रेजिनगर में दो महीने में उपचुनाव होगा; हम मुर्शिदाबाद का विकास करेंगे, न कि लंबे समय से चली आ रही हिंदू-मुस्लिम की राजनीति।”

टीएमसी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा हड़प लिया- शुभेंदु

बंगाल के मुख्यमंत्री ने रैली में कहा, “पिछली टीएमसी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा हड़प लिया, हम 25 लाख नए ग्रामीण आवास बनाएंगे।” उन्होंने कहा कि दो महीने में हमने सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को जमीन सौंपी, बीएनएस लागू किया और जनगणना का काम शुरू किया।

मुख्यमंत्री अधिकारी ने कहा, “हमने मुर्शिदाबाद और मालदा में गंगा के कटाव के लिए 3,600 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है; इसमें से 50% केंद्र सरकार और शेष 50% राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा। मुर्शिदाबाद में स्थायी समाधान के लिए 2500 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे। 15 लाख आवेदकों में से 12 लाख महिलाओं को अन्नपूर्णा योजना की राशि प्राप्त हो चुकी है।”

शुभेंदु बोले- प्रवासी मजदूरों को वापस लाने का निर्देश दिया

शुभेंदु ने रैली में कहा, “मैंने यहां के प्रशासन को प्रवासी मजदूरों को वापस लाने का निर्देश दिया है। हमारे अनुमान के अनुसार, विभिन्न सरकारी योजनाओं के साथ-साथ प्रधानमंत्री अन्न सुरक्षा योजना के तहत राशन और आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त स्वास्थ्य सेवाओं के कारण वंचित परिवारों को प्रति माह 15,000 से 18,000 रुपये तक की राशि मिल सकती है।”

शुभेन्दु अधिकारी ने कहा, “कानून व्यवस्था को ठीक से बनाए रखना है। रेलवे लाइन जलाना, पुलिस स्टेशनों और बांग्लादेश कार्यालयों में आग लगाना और पुलिस पर हमला करना अब बीते दिनों की बात हो गई है। पुलिस को सीमावर्ती क्षेत्रों में मानव तस्करी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाई जा सके।” अधिकारी ने कहा, “यूसीसी समिति का गठन हो चुका है। आयोग ने अपना काम शुरू कर दिया है। हमें उम्मीद है कि हम जल्द ही समान नागरिक संहिता को विधानसभा में ला पाएंगे। राज्यपाल की मंजूरी के बाद, सार्वजनिक सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक सोमवार से लागू हो जाएगा।”