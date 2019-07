उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक मदरसे से बुधवार को बरामद हुए अवैध हथियारों के जखीरे को लेकर एक मौलवी ने मदरसे का बचाव करते हुए कहा कि रामनवमी पर जब तलवारें लहराई जाती हैं तो उनका कुछ नहीं होता है। बता दें कि बुधवार (10 जुलाई) को हुई कार्रवाई में पुलिस को मदरसे से पांच पिस्तौल और कई कारतूस बरामद किए हैं। मामला बिजनौर के शेरकोट इलाके में स्थित मदरसे ‘मदरसा दारूल कुरआन हमीदया’ का है।

इस मामले पर एक न्यूज चैनल पर बातचीत के दौरान मौलवी साजिद रशीदी ने कहा, ” देखिए होता क्या है कि मुस्लमान बच्चे पकड़े जाते हैं तो पुलिस या एनआईए उन्हें प्रेस के सामने लाकर सीधा आतंकवादी घोषित कर देती है। ऐसे ही ये मदरसे वाला केस है। फौरन कह दिया गया कि यहां हथियार मिले हैं। ठीक है अगर मिल भी जाएं तो यह जांच का केंद्र है, हथियार कैसे मिले कहां से आए थे यह सब पता किया जाना चाहिए। हो सकता है जांच में यह निकले कि यह लाइसेंसी बंदूक थे। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि जब रामनवमी पर बंदूके लहराई जाती हैं तो उस वक्त क्यों कुछ नहीं बोला जाता है? वो भी तो अवैध हथियार हैं। ”

#Breaking | 5 pistols,7 cartridges were seized during a raid at a UP madrassa. Listen in to the clerics who choose to downplay the threat. | #MadrassaReformDebate pic.twitter.com/t0VGk6zjD6

— TIMES NOW (@TimesNow) July 11, 2019