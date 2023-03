IIT, NEET, UPSC Exam: दोबारा शुरू की जाएगी फ्री कोचिंग स्कीम, इस राज्य के छात्रों का होगा फायदा

IIT JEET NEET UPSC Free Coaching: जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना की शुरुआत समाज कल्याण विभाग द्वारा 2018 में की गई थी, जिसके तहत सरकार ने 46 निजी संस्थानों से करार किया था।

IIT JEET NEET UPSC Free Coaching: दिल्ली सरकार फिर शुरू करने जा रही फ्री कोचिंग स्कीम। (प्रतीकात्मक फोटो)

IIT JEET NEET UPSC Free Coaching: दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार एक बार फिर से छात्रों को फ्री कोचिंग की सुविधा देगी। सरकार ने एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के छात्रों के लिए आईआईटी-जेईई, एनईईटी, यूपीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए अपनी मुफ्त कोचिंग स्कीम को फिर से शुरू करने जा रही है। फंडिंग को लेकर सरकार और योजना के तहत सूचीबद्ध कोचिंग सेंटरों के बीच विवाद के बाद इसे एक साल से अधिक समय के लिए बंद कर दिया गया था। इस योजना की शुरुआत साल 2018 में हुई थी जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना की शुरुआत समाज कल्याण विभाग द्वारा 2018 में की गई थी, जिसके तहत सरकार ने 46 निजी संस्थानों से करार किया था। हालांकि, पिछले एक साल में, कोचिंग सेंटरों ने सरकार द्वारा धन का भुगतान न करने का दावा किया था और कई ने कक्षाएं बंद कर दी थीं। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि इस तरह की अड़चनों से बचने और पिछली योजना में अंतराल को भरने के लिए, समाज कल्याण विभाग स्पष्ट निर्देशों के साथ एक नई नीति तैयार कर रहा है, ताकि धन के किसी भी दुरुपयोग को रोका जा सके। अधिकारी के मुताबिक, इस योजना को पहली बार 2020 में महामारी के दौरान एक साल से अधिक समय के लिए बंद कर दिया गया था। यह फिर से शुरू हुआ और महामारी की तीसरी लहर के बाद बंद होने से पहले अक्टूबर-नवंबर 2021 में कोचिंग शुरू हुई। इसे बाद में फरवरी के अंत में फिर से शुरू किया गया और मार्च-अप्रैल तक जारी रही। अधिकारी ने कहा कि हमने पाया कि कई कोचिंग सेंटर थे, जिन्होंने सरकार को लूप में रखे बिना पाठ्यक्रमों के तहत छात्रों को प्रवेश देना शुरू कर दिया था। वे पंजीकृत नहीं थे। बाद में उन्होंने सरकार से धन जारी करने की मांग की। इससे अन्य कोचिंग सेंटर जो कोर्स करवा रहे थे, उन्हें भी नुकसान उठाना पड़ा। उन्होंने कहा कि हमने फंडिंग और फंड के दुरुपयोग में भारी अंतर देखा है। उन्होंने कहा कि केंद्रों और छात्रों पर नजर रखने के लिए कोई उचित चैनल नहीं था। इन कारणों से योजना को बंद कर दिया गया था। समाज कल्याण मंत्री राज कुमार आनंद ने भी फंडिंग के मुद्दों पर सहमति व्यक्त की, जिसके बाद योजना को बंद कर दिया गया। उन्होंने कहा कि इसे ध्यान में रखते हुए मैं पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के साथ एक नीति का मसौदा तैयार कर रहा था, लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन हम इस योजना पर काम कर रहे हैं और इसे जल्द ही फिर से लॉन्च किया जाएगा।” नई योजना 2023-24 शैक्षणिक वर्ष में आएगी आनंद ने कहा कि नई योजना 2023-24 शैक्षणिक वर्ष में आएगी। यह ऑनलाइन होगा और नवीन सुविधाओं के साथ एक ऑनलाइन पोर्टल भी लॉन्च किया जाएगा। इस बार केवल लगभग 20 कोचिंग केंद्रों को सूचीबद्ध किया जाएगा। संस्थान, पाठ्यक्रम और कार्यक्रम की एक सूची ऑनलाइन अपलोड की जाएगी। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी अंतरालों को भर दिया जाए और पिछली बार की तरह किसी भी समस्या का सामना न किया जाए। इस विषय की कोचिंग के लिए 60 प्रतिशत अंक जरूरी मंत्री ने कहा कि ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से, सरकार कोचिंग सेंटरों, छात्रों की प्रगति, छात्रों की संख्या, कोचिंग सेंटरों द्वारा पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रमों आदि की निगरानी करेगी। उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर हम यह सुनिश्चित करेंगे कि पूरी प्रक्रिया की निगरानी की जाए और यह पारदर्शी हो। विभाग की तरफ बैंक पीओ, कैट, एसएससी, एनडीए और अन्य पाठ्यक्रमों जैसे छात्रों के लिए अधिक विषय विकल्प जोड़ने की भी योजना है। सरकार प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए पात्रता मानदंड निर्धारित करने की भी योजना बना रही है। यूएसपीसी के लिए आवेदन करने के लिए कॉलेज में 60 फीसदी अंक जरूरी होंगे। 2021-22 में, 46 सूचीबद्ध कोचिंग संस्थान थे और लगभग 13,353 छात्र थे, जिनमें से 11,786 दिल्ली सरकार के स्कूलों से थे। केवल 3,881 परीक्षा में शामिल हुए। सरकार का लक्ष्य चालू वित्त वर्ष में 15,000 छात्रों को नामांकित करने का था लेकिन किसी का नामांकन नहीं हुआ।

