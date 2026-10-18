मुंबई पुलिस ने रविवार को IIT बॉम्बे के छात्र साहिल वाकोडे के माता-पिता को प्रदर्शन स्थल से हिरासत में ले लिया। उनके साथ वहां प्रदर्शन कर रहे छात्र भी मौजूद थे। पुलिस ने संस्थान के मुख्य गेट के पास बने प्रदर्शन स्थल को भी हटा दिया। यहां छात्र पिछले एक महीने से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे।

साहिल के माता-पिता- रवींद्र और सोनाली वाकोडे अपने बेटे को श्रद्धांजलि देने कैंपस पहुंचे थे। IIT बॉम्बे के छात्र साहिल वाकोडे की मौत 18 सितंबर को हुई थी।

साहिल वाकोडे के पिता ने संस्थान के रजिस्ट्रार को एक पत्र भी सौंपा।

कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड़ मिलने पहुंचीं

साहिल वाकोडे के परिवार के वकील सिद्धार्थ इंगले के अनुसार, कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड़ के उनसे मिलने और वहां से जाने के तुरंत बाद पुलिस ने दंपति को हिरासत में ले लिया। इंगले ने बताया कि उन्हें भी माता-पिता के साथ हिरासत में ले लिया गया।

सिद्धार्थ इंगले ने बताया कि पुलिस उन्हें आजाद मैदान पुलिस स्टेशन ले जा रही थी। साहिल के माता-पिता के पहुंचने से पहले ही प्रदर्शन स्थल से लगभग 10 छात्रों को हिरासत में ले लिया गया था। हालांकि, कुछ ही देर बाद उन्हें छोड़ दिया गया, जिसके बाद वे वापस प्रदर्शन स्थल पर आ गए और परिवार के समर्थन में विरोध प्रदर्शन में शामिल हो गए।

पुलिस ने धरना स्थल खाली कराया

इंगले ने बताया कि पुलिस ने रवींद्र वाकोडे से वहां से चले जाने को कहा। वाकोडे ने तब तक जाने से इनकार कर दिया जब तक कि हिरासत में लिए गए छात्रों को रिहा नहीं कर दिया जाता। इसके बाद पुलिस ने उन्हें और उनकी पत्नी को हिरासत में ले लिया। इंगले ने बताया कि धरना स्थल पर मौजूद करीब 16 छात्रों को भी जबरन पुलिस बस में बैठाकर वहां से ले जाया गया। इस दौरान पुलिस ने धरना स्थल को खाली करा लिया।

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IIT-बॉम्बे के छात्र साहिल वाकोडे के परिवार को ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि कुछ गड़बड़ है क्योंकि उन्होंने आत्महत्या से एक दिन पहले ही उससे बात की थी। IIT-बॉम्बे में B.Tech के दूसरे साल के छात्र साहिल ने दो मिड-सेमेस्टर परीक्षाओं में से एक पूरी कर ली थी और दूसरी परीक्षा दे रहा था। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।