IIT बॉम्बे के छात्र साहिल वाकोडे की आत्महत्या के मामले में फैकल्टी फोरम के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉ. राजकुमार पंत ने बयान जारी किया है। प्रोफेसर पंत ने न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में कहा कि IIT के नियम बहुत स्पष्ट हैं कि हम नकल को बर्दाश्त नहीं कर सकते।

प्रोफेसर डॉ. राजकुमार पंत ने कहा कि अगर कोई फैकल्टी मेंबर किसी को गलत तरीकों का सहारा लेते हुए देखता है तो ऐसे में कोई कार्रवाई न करना उन छात्रों के साथ नाइंसाफी होगी जो परीक्षा में नकल नहीं करते हैं।

छात्रों ने किया था विरोध प्रदर्शन

साहिल की मौत के बाद आईआईटी परिसर में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया था। इस मामले में प्रोफेसर सूर्यनारायण डूला के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।

IIT बॉम्बे ने बयान जारी कर कहा था कि एग्जाम हॉल में परीक्षा के दौरान साहिल को मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हुए पकड़ा गया था। इसके कुछ ही घंटे बाद साहिल ने आत्महत्या कर ली थी।

प्रोफेसर डॉ. राजकुमार पंत ने कहा, “हर इंस्टीट्यूट की तरह, हमारे यहां भी एक डेडिकेटेड SC/ST सेल है… मैंने इस बारे में इंस्टीट्यूट के डिप्टी डायरेक्टर प्रोफेसर रवींद्र गुडी से बात की और उन्होंने मुझे कन्फर्म किया कि SC/ST सेल ने एक नोटिस जारी किया था जिसमें कहा गया था कि पिछले तीन या चार महीनों में साहिल ने सेल से संपर्क करने की कोई कोशिश नहीं की थी।”

#WATCH | Mumbai: IIT Bombay student suicide | On the allegations against Professor Suryanarayana Doolla, Professor Dr. Rajkumar Pant, President of the Faculty Forum, IIT Bombay, says, "Like every institute, we have a dedicated SC/ST cell for the welfare of students of that… pic.twitter.com/LqqqJITu4a — ANI (@ANI) September 22, 2026

‘हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं’

प्रोफेसर डॉ. राजकुमार पंत ने कहा, “उन्होंने (साहिल ने) कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई थी औपचारिक शिकायत तो दूर की बात है, किसी भी चीज के लिए SC/ST सेल से संपर्क तक नहीं किया था… हमारा बस यही कहना है कि हम शिक्षक हैं, और हम इंस्टीट्यूट के नियमों का पालन करते हुए इंस्टीट्यूट के द्वारा तय की गई अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं… और प्रोफेसर डूला ने भी वही किया।”

प्रोफेसर पंत ने कहा कि डीन ऑफ एकेडमिक अफेयर्स का मौजूदा पद संभालने से पहले प्रोफेसर डूला डीन ऑफ स्टूडेंट अफ़ेयर्स थे और वह छात्रों की मदद करने के लिए जाने जाते हैं। प्रोफेसर पंत ने कहा कि कुछ हालात ऐसे होते हैं, जहां सख्ती से काम लेना पड़ता है और उन्होंने नियमों के अनुसार सख्ती से काम किया। प्रोफेसर पंत ने कहा कि इस मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है और कानून अपना काम करेगा।

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IIT-बॉम्बे के छात्र साहिल वाकोडे के परिवार को ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि कुछ गड़बड़ है क्योंकि उन्होंने आत्महत्या से एक दिन पहले ही उससे बात की थी। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।