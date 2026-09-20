ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को एक बार फिर से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर बड़ा बयान दिया है। ओवैसी ने कहा कि AIMIM उन लोगों के साथ बात करने के लिए तैयार है, जो भाजपा को उत्तर प्रदेश में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने से रोकना चाहते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव पिछले चुनाव से अलग होंगे।

2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनावों से पहले गठबंधन की संभावना के बारे में न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए ओवैसी ने कहा कि कोई भी एक पार्टी अकेले भाजपा को नहीं रोक सकती और उन्होंने समान विचारधारा वाली पार्टियों को चर्चा के लिए आमंत्रित किया।

AIMIM चीफ ओवैसी ने कहा कि हम उत्तर प्रदेश में तीसरी बार भाजपा सरकार का गठन नहीं चाहते। अगर कोई भाजपा को सरकार बनाते हुए नहीं देखना चाहता तो वे हमसे बात कर सकते हैं। भाजपा को सत्ता में आने से रोकने के लिए हम आपके साथ काम करने को तैयार हैं। लेकिन यह समझना जरूरी है कि आप अकेले भाजपा को नहीं रोक सकते।

बिहार चुनावों के दौरान पार्टी के प्रयासों को याद करते हुए AIMIM प्रमुख ने कहा कि उनकी पार्टी ने गठबंधन के लिए सीटें मांगने के लिए विभिन्न विपक्षी नेताओं से संपर्क किया था, लेकिन उनमें से कोई भी इसके लिए सहमत नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हमने बिहार में भी यही बात कही थी और हमारे अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने न सिर्फ आरजेडी या कांग्रेस को, बल्कि सीपीआई और कम्युनिस्ट पार्टी के सभी नेताओं को पत्र लिखा था। हमने उनसे कहा था कि कृपया हमें छह सीटें दें, लेकिन वे सहमत नहीं हुए थे।

AIMIM चीफ ओवैसी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में AIMIM का संगठन मजबूत हुआ है और दावा किया कि पार्टी का नेतृत्व जमीनी स्तर से उभरा है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी का संगठन काफी मजबूत हो गया है। हमारा नेतृत्व जमीनी स्तर पर उभरा है और हमारे नेताओं का जमीनी स्तर से गहरा जुड़ाव है। पार्टी अपनी ओर से कड़ी मेहनत कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि गठबंधन की चर्चाओं के बावजूद पार्टी अपना काम जारी रखेगी।

ओवैसी ने कहा कि हम किससे बात कर रहे हैं या नहीं, यह अलग बात है, लेकिन हम अपना काम जारी रखेंगे। अगर आप भाजपा को रोकना चाहते हैं तो हमसे बात कीजिए। हम आपके साथ काम करने के लिए तैयार हैं। अब, अगर वे नहीं चाहते, तो कोई बात नहीं। उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है कि कौन भाजपा को रोकना चाहता है और कौन उसे सफल होने में मदद करना चाहता है।

हैदराबाद के सांसद ने यह भी कहा कि 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पिछले चुनावों के समान नहीं होंगे और अलग-अलग चुनौतियां पेश करेंगे। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव आ रहे हैं। यह 2014 का चुनाव नहीं होगा, न ही 2017 का, न ही 2019 का, न ही 2022 का। यह बिल्कुल अलग तरह का चुनाव होगा।

उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार को निशाना बनाते हुए ओवैसी ने आरोप लगाया कि पार्टी द्वारा किए गए कई वादे पूरे नहीं किए गए हैं। उन्होंने शासन, कानून व्यवस्था, बिजली और भूमि विवाद से संबंधित मुद्दे उठाए। उन्होंने कहा कि यह चुनाव बहुत अलग और बहुत चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि भाजपा ने अपने वादे पूरे नहीं किए हैं।

पूर्व समाजवादी पार्टी सरकार और मौजूदा भाजपा सरकार की आलोचना करते हुए ओवैसी ने कहा कि जब समाजवादी पार्टी सत्ता में थी, तब एक तरह की गुंडागर्दी होती थी। वो सब कोई और करता था। अब, उनकी सरकार में एक अलग तरह की गुंडागर्दी हो रही है।

ओवैसी ने कथित राम मंदिर गबन मामले पर भी सवाल उठाए और एसआईटी रिपोर्ट जारी करने की मांग की। उन्होंने कहा कि एसआईटी की रिपोर्ट जनता के सामने क्यों नहीं रखी गई? सरकार इसे क्यों नहीं जारी कर रही है? और उन लोगों को जमानत क्यों मिल रही है? उन्हें जमानत कैसे मिल रही है? यह अजीब है। यह भी एक बड़ा मुद्दा बनेगा।

आगामी चुनावों के लिए AIMIM की तैयारियों के बारे में बात करते हुए ओवैसी ने कहा कि पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने और लोगों की समस्याओं को समझने के लिए विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों का दौरा कर रही है। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों के तहत हम उत्तर प्रदेश के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों का दौरा कर चुके हैं और आगे भी ऐसा करते रहेंगे। आज हम कानपुर में हैं। छह दिनों में हम श्रावस्ती में होंगे, उसके बाद आज़मगढ़ में।

उन्होंने आगे कहा कि इसके बाद हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तीन-चार अन्य निर्वाचन क्षेत्रों में जनसभाएं करेंगे। इसका एकमात्र उद्देश्य आगामी चुनावों के लिए अपनी पार्टी के संगठन को मजबूत करना है।

ओवैसी ने कहा कि लोगों के बीच रहने से पार्टी को जमीनी स्तर पर उनकी समस्याओं को समझने में मदद मिलती है। उन्होंने कहा कि लोगों के बीच रहकर हम उनकी जमीनी तकलीफों को समझ सकते हैं और इस सरकार द्वारा उनके लिए पैदा की गई कठिनाइयों को उजागर कर सकते हैं।

‘हर सीट पर बीजेपी के 27,000 वोट कम करेंगे…’, अखिलेश बोले- सबसे ज्यादा पेपर लीक यूपी में हुए

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार को कहा कि सपा हर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के 27 हजार वोट कम करने के लक्ष्य के साथ काम करेगी। यादव ने 2027 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पार्टी की चुनावी तैयारियों की भी शुरुआत कर दी है। पढ़ें पूरी खबर।