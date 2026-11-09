Maharashtra Politics: भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच हाल ही में हुई जुबानी जंग के बाद अब महायुति गठबंधन के प्रमुख सहयोगी दलों एनसीपी और शिवसेना के बीच भी टकराव शुरू हो गया है। एनसीपी ने शिवसेना के प्रवक्ता संजय शिरसाट के उस दावे पर कड़ी आपत्ति जताई है, जिसमें उन्होंने एनसीपी के दोनों गुटों के विलय की संभावना जताई थी। इसके जवाब में एनसीपी ने सवाल उठाया है कि शिवसेना के दोनों गुट आपस में विलय क्यों नहीं कर लेते?

सत्ताधारी गठबंधन के भीतर यह नया विवाद तब शुरू हुआ, जब रविवार को शिरसाट ने दावा किया कि सुनेत्रा पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी (एसपी) के बीच विलय की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है।

शिरसाट के इस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए एनसीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता उमेश पाटिल ने एक वीडियो मैसेज जारी कर शिवसेना के रुख पर सवाल उठाए। पाटिल ने पूछा कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (यूबीटी) के साथ विलय करने पर विचार क्यों नहीं करती? पाटिल ने सवाल किया, “अगर ये दोनों गुट विलय करने का फैसला करते हैं, तो अध्यक्ष कौन बनेगा? उद्धव ठाकरे या एकनाथ शिंदे?” इसके साथ ही उन्होंने यह भी पूछा कि पार्टी की तालुका और जिला इकाइयों का नेतृत्व कौन करेगा।

एनसीपी ने कभी भी शिवसेना के आंतरिक मामलों पर कोई टिप्पणी नहीं की

एनसीपी के आंतरिक मामलों में दखल देने के लिए शिरसाट की आलोचना करते हुए पाटिल ने कहा कि एनसीपी ने कभी भी शिवसेना के आंतरिक मामलों पर कोई टिप्पणी नहीं की है। पाटिल ने सवाल किया, “शिरसाट को हमारी पार्टी के बारे में बोलने का अधिकार किसने दिया? क्या हम कभी शिवसेना के मामलों पर कुछ बोलते हैं? शिरसाट को हमारे विलय की इतनी चिंता क्यों है?” उन्होंने यह भी कहा कि शिरसाट ने एनसीपी का मुद्दा इसलिए उठाया क्योंकि कोई भी दोनों शिवसेना गुटों के बीच विलय पर चर्चा नहीं कर रहा था।

शिरसाट ने क्या दावा किया

दिवाली के मौके पर छत्रपति संभाजीनगर में पत्रकारों से बात करते हुए, शिरसाट ने अपने विलय के दावे के समर्थन में पार्थ पवार और एनसीपी (एसपी) प्रमुख शरद पवार के बीच हुई एक मुलाकात का जिक्र किया। शिरसाट ने कहा कि एनसीपी के विलय से जुड़ी प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है और जल्द ही अलग-अलग नेताओं की भूमिकाएं तय कर दी जाएंगी। जब उनसे पूछा गया कि क्या दोनों शिवसेना गुटों का विलय संभव है, तो शिरसाट ने कहा, “अगर कोई हमारे पास आता है, तो हम उनका स्वागत करेंगे।”

विलय की अटकलें तब और तेज हो गईं जब एनसीपी के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल ने मुंबई के एक अस्पताल में शरद पवार से मुलाकात की और इसके बाद सुनेत्रा पवार के बेटे पार्थ पवार ने भी शरद पवार से दो बार मुलाकात की। हालांकि, पिछले हफ्ते दोनों गुटों के प्रदेश अध्यक्षों सुनील तटकरे और शशिकांत शिंदे ने इन खबरों का खंडन किया और कहा कि विलय का अध्याय अब पूरी तरह बंद हो चुका है।

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महाराष्ट्र में दोनों राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टियों (NCP) के विलय की अटकलें जारी हैं। इस बीच सत्ताधारी NCP के नेता और राज्यसभा सांसद पार्थ पवार ने रविवार को अपने दादा के भाई और NCP (SP) प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की। यह दो दिनों में पार्थ की शरद पवार से दूसरी मुलाकात थी। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…