UP News: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को दिवाली के दौरान पटाखों पर रोक न लगाने के फैसले का बचाव करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने बढ़ते प्रदूषण लेवल की चिंताओं के बावजूद लोगों को पटाखों के साथ त्योहार मनाने की इजाजत दी।

जश्न के बारे में बात करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, “आप सभी लोगों ने अयोध्या का दीपोत्सव देखा होगा। आपको कैसा लगा। बढ़िया था न और दीपावली कैसी लगी। आप लोगों ने दीपावली मनाई और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि प्रदूषण हो गया और अरे हमने कहा कि प्रदूषण हो गया है तो समाप्त भी हो जाएगा। आप क्यों चिंता कर रहे हो।”

अरे अगर प्रदूषण हुआ है तो समाप्त भी हो जाएगा- सीएम योगी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा, “जिन लोगों ने अपने भ्रष्ट कारनामों से पूरे सिस्टम को प्रदूषित किया है, उनको तो कोई भी बोलता नहीं और पब्लिक एक दिन आतिशबाजी कर ले तो प्रदूषण हो गया। अरे अगर प्रदूषण हुआ है तो समाप्त भी हो जाएगा। अच्छा किया कि लोगों ने खूब धूम-धड़ाके के साथ दीपावली मनाई। हम लोगों ने भी कहा कि कोई प्रतिबंध नहीं लगाएंगे। मैं भी अयोध्या में आतिशबाजी के बीच में था। यानी जब गलत होता है तो उसको नहीं, लेकिन कोई पर्व और त्योहार में कोई खुशी मनाता है तो लोगों को तब प्रदूषण याद आने लगता है।”

#WATCH | Lucknow: Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath says, "…You celebrated Diwali and several people are saying that it caused pollution. I said, 'Don't worry; pollution would be mitigated as well'. Nobody says anything to those who polluted the entire system with their corrupt… pic.twitter.com/Y2M0tc1IpT — ANI (@ANI) November 11, 2026

सीएम योगी आदित्यनाथ एक अपॉइंटमेंट लेटर बांटने के प्रोग्राम में बोल रहे थे। यहां पर उन्होंने 1146 नए भर्ती हुए जूनियर असिस्टेंट को लेटर दिए। सीएम योगी ने कहा, “अगर हम पूरी भर्ती प्रक्रिया को देखें, तो 15 अगस्त 2026 तक हम 950000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दे चुके थे। मैंने घोषणा की थी कि अगले छह महीनों में, यानी 26 जनवरी तक हम 1 लाख और युवाओं को नियुक्ति पत्र देंगे।”

यूपी के युवाओं को हर तरफ से धोखा दिया जा रहा था- सीएम योगी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, “जब प्रतिभा को सही मौके नहीं मिले, तो वह दूसरी जगहों पर चली गई। उत्तर प्रदेश के युवाओं ने देश और दुनिया के लिए कड़ी मेहनत की, लेकिन यूपी गरीब ही बना रहा, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें अपने ही राज्य में ईमानदारी से नौकरी नहीं मिल सकी। भेदभाव बहुत ज्यादा था, राज्य के भीतर एक सिंडिकेट काम करता था, जिसका पूरी भर्ती प्रक्रिया पर पूरा कंट्रोल था। 2017 से पहले, प्रशासन और भर्ती प्रक्रिया में ‘मुन्ना भाई’ स्टाइल के लोग जमे हुए थे। परीक्षा कोई और देता था, जबकि नौकरी किसी और को मिल जाती थी। खुद प्रशासन ही इन गलत कामों को अंजाम दे रहा था। अगर आप कोर्ट जाते, तो वहां से स्टे ऑर्डर आ जाता। इस बीच, इन गलत कामों के लिए जिम्मेदार लोग अवैध कमाई करके उसे विदेशी बैंक खातों में जमा कर देते थे। यूपी के युवाओं को हर तरफ से धोखा दिया जा रहा था।”

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भगवान श्रीराम की जन्मभूमि अयोध्या शनिवार को 36 लाख से अधिक दीपों की रोशनी से जगमगा उठी। सरयू नदी के तट से लेकर मंदिरों, गलियों और मुख्य मार्गों तक दीप जलाए गए। अधिकारियों ने बताया कि गोरक्षपीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अयोध्या में लगातार 10वीं बार दीपोत्सव का आयोजन किया गया। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…