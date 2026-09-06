Mayawati News: बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने रविवार को आरोप लगाया कि कॉकरोच जनता पार्टी के जेन-जी आंदोलन को विभिन्न राजनीतिक दलों ने हाईजैक कर लिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि जेन-जी के जंतर मंतर आंदोलन के दौरान पुलिस अगर समय से उचित कार्रवाई करती तो संजय आजाद जैसी गंभीर घटना नहीं होती।

मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, “देश में एक नहीं बल्कि अनेकों ऐसे उदाहरण हैं जिससे लोगों को यह लग रहा है कि सीजेपी का जेन-जी अर्थात देश के युवाओं और बेरोजगारों आदि की ज्वलन्त समस्याओं को लेकर इनका यह आन्दोलन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा हाईजैक कर लेने से युवाओं व छात्रों आदि को जंतर मंतर आन्दोलन के दौरान जो इनको बड़े-बड़े सपने दिखाये गये थे, वे अब स्वतंत्र कम व राजनीतिक ज्यादा होकर गंभीर शंकाओं में घिर गये हैं।”

बसपा ने जेन-जी की मांगों के प्रति चिंता जाहिर की

बसपा सुप्रीमो ने कहा कि बसपा ने हमेशा से ही जेन-जी और जेन-अल्फा की मूलभूत मांगों के प्रति पूरी सहानुभूति और चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि अब से बसपा की सभी राज्य इकाइयों को अपने-अपने राज्यों और क्षेत्रों के संबंधित अधिकारियों से मुलाकात करने और शांतिपूर्ण तरीकों से उनकी समस्याओं का समाधान करने की दिशा में सक्रिय रूप से काम करने का निर्देश दिया जाता है।

1. देश में एक नहीं बल्कि अनेकों ऐसे उदाहरण हैं जिससे लोगों को यह लग रहा है कि सीजेपी का जेन-जी (Gen-Z) अर्थात देश के युवाओं और बेरोज़गारों आदि की ज्वलन्त समस्याओं को लेकर इनका यह आन्दोलन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा हाईजैक कर लेने से युवाओं व छात्रों आदि को जंतर मंतर आन्दोलन… — Mayawati (@Mayawati) September 6, 2026

मायावती ने आगे कहा, ” बीएसपी के अनुशासन के अनुसार पार्टी के लोग धरना, प्रदर्शन व आन्दोलन आदि नहीं करें और अपनी तन, मन, धन की शक्ति एवं ऊर्जा को चुनाव के लिये सुरक्षित रखें, ताकि करोड़ों दलितों व अन्य उपेक्षितों के सच्चे मसीहा परमपूज्य बाबा साहेब डा. भीमराव आंबेडकर के सपनों को साकार करने वाली ’सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय’ की अपनी सरकार बनाकर जेन-जी (Gen-Z) और जेन-अल्फा (Gen-Alpha) सहित सर्वसमाज की सभी दुख-तकलीफों आदि का स्थायी समाधान निकल सके, जैसाकि बीएसपी की यूपी में चार बार रही सरकारों में करके भी दिखाया गया है।”

संजय आजाद जैसी घटना नहीं होती- मायावती

मायावती ने कहा, “इसके साथ ही, जेन-जी (Gen-Z) के जंतर मंतर आन्दोलन के दौरान पुलिस अगर समय से उचित कार्रवाई करती तो श्री संजय आजाद जैसी गंभीर घटना नहीं होती, किन्तु अब इस प्रकरण के अभियुक्तों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई जरूर होनी चाहिये वरना फिर बीएसपी भी ऐसे मामलों में कोई पीछे नहीं रहेगी।”

यह भी पढ़ें: ‘अभियुक्त को जज साहब के घर पर पेश किया गया…’, स्वतंत्र भारद्वाज मामले में सीजेपी कार्यकर्ता के वकील ने क्या कहा?



कॉकरोच जनता पार्टी की नाबालिग कार्यकर्ता के पिता संजय आजाद पर हमले में आरोपी स्वतंत्र भारद्वाज को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया है। दिल्ली पुलिस ने शनिवार को ‘इनफ्लुएंसर’ स्वतंत्र भारद्वाज को गिरफ्तार कर किया। यह गिरफ्तारी नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के दौरान एक नाबालिग कार्यकर्ता के पिता संजय आजाद पर हमले के मामले में हुई है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…