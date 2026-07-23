मुंबई पुलिस ने गुरुवार को एक पुलिस ड्राइवर के खिलाफ जांच के आदेश दिए। इस ड्राइवर का एक वीडियो सामने आया था जिसमें वह सीजेपी विरोध-प्रदर्शन के दौरान पुलिस गाड़ी में हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों पर पाउडर प्लांट करने की धमकी देता हुआ दिख रहा था। जांच पूरी होने तक उसे उसकी मौजूदा पोस्टिंग से हटा दिया गया है।

पुलिस वैन के अंदर बैठे प्रदर्शनकारियों की ओर से शूट किए गए वीडियो में ड्राइवर को यह कहते हुए सुना जा सकता है, “वापिस इधर किधर मिला तो मेरे जैसा बेकार आदमी कोई नहीं होगा, मैं सीधे 50-50 ग्राम पाउडर डालूंगा, किसे में फिर गया, फिर जिंदगी गया नो जमीन। तुम्हारे कारण से हमारे को तकलीफ है।”

कांग्रेस समेत कई लोगों ने शेयर किया वीडियो

वीडियो तब वायरल हो गया जब मुंबई कांग्रेस समेत कई लोगों ने इसे सोशल मीडिया पर साझा किया और पुलिस से पूछा कि अधिकारी के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। कॉकरोच जनता पार्टी ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। सीजेपी ने एक्स पर पोस्ट में कहा, “पुलिस पूरे भारत में छात्रों को विरोध प्रदर्शनों में भाग लेने से लगातार धमका रही है! मुंबई पुलिस, क्या अब एनसीबी का इस्तेमाल छात्रों की जेब में नकली ड्रग्स पहुंचाने के लिए किया जा रहा है? इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।”

एक वायरल वीडियो में दावा किया गया है कि @MumbaiPolice प्रदर्शन कर रहे छात्रों को धमका रही है कि अगर वे दोबारा प्रदर्शन करने लौटे, तो उन्हें झूठे ड्रग्स के मामले में फँसा दिया जाएगा और पूरी ज़िंदगी जेल में सड़ना पड़ेगा।



अगर यह सच है, तो यह सिर्फ़ छात्रों को डराने की कोशिश नहीं,… pic.twitter.com/36KescEmro — Mumbai Congress (@INCMumbai) July 23, 2026

पुलिस ने मामले की जांच के आदेश दिए

डीसीपी अकबर पठान ने कहा, “यह सूचित किया जाता है कि मुंबई पुलिस ने मामले में जांच के आदेश दिए हैं और तथ्यों की पुष्टि के बाद कार्रवाई की जाएगी।” उन्होंने कहा, “संबंधित ड्राइवर को जांच पूरी होने तक उसकी वर्तमान पोस्टिंग के स्थान से हटा दिया गया है।”

यह घटना इस बात की आलोचना को बढ़ाती है कि मुंबई पुलिस ने विरोध प्रदर्शन को कैसे संभाला। कई प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की रणनीति का आरोप लगाया है, जिसमें उनसे लाइव लोकेशन साझा करने के लिए कहना और अपने घरों से बाहर निकलने पर कार्रवाई की धमकी देना शामिल है। पिछले हफ्ते विरोध प्रदर्शन शुरू होने के बाद से मुंबई पुलिस ने 15 एफआईआर दर्ज की हैं और लगभग 1500 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

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