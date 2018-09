हरियाणा के रेवाड़ी गैंगरेप मामले में सूबे के आम आदमी पार्टी (आप) अध्यक्ष नवीन जयहिंद ने विवादित बयान दिया है। नवीन जयहिंद पीड़िता के परिवार को सरकार की ओर से मुआवजा देने की बात पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। नवीन जयहिंद ने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा, ”दो लाख रुपये से इज्जत है क्या एक लड़की की? मुख्यमंत्री साहब थोड़ी शर्म करो, बीजेपी का कोई नेता 10 लोगों से कुकर्म करवाएं.. 20 लाख रुपये हम देंगे उनको, इज्जत की कोई कीमत होती है क्या.. और पूरे के पूरे हरियाणा में कौरवों का राज आ गया है, रोज महिलाओं का चीर हरण हो रहा है और मुख्यमंत्री धृतराष्ट्र बनकर सोए हुए हैं, कोई नहीं दिख रहा है उनको..।” हरियाणा आप अध्यक्ष के विवादित बयान पर पार्टी की भीतर से भी आपत्ति दर्ज हुई है। आप नेता आतिशी ने मीडिया से कहा, ”उन्होंने जो हाइलाइट किया वह वैध है लेकिन हां, जिस तरह उन्होंने कहा वह गलत है।” नवीन जयहिंद के विवादित बयान पर सोशल मीडिया पर भारी संख्या में लोग आपत्ति दर्ज करा रहे हैं।

बता दें कि रविवार (16 सितंबर) को रेप पीड़िता की मां ने मीडिया से दुख साझा करते हुए बताया था कि कुछ अधिकारी मुआवजे का चेक देने आए थे, जिसे वह लौटा रही है क्योंकि उन्हें पैसे नहीं, न्याय चाहिए। पीड़िता की मां मुआवजे का चेक लौटाने का बयान आने तक वारदात में शामिल किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी लेकिन मंगलवार (18 सितंबर) को खबर आई कि मामले के मास्टरमाइंड बताए जा रहे मुख्य आरोपी नीशू को गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में आरोपियों को दबोचने की जिम्मेदारी विशेष जांच दल (एसआईटी) को सौंपी गई है। पुलिस के मुताबिक एसआईटी ने आरोपियों की मदद करने वाले दो लोगों को भी धरा है। वारदात में शामिल आरोपी सैना का जवान फरार चल रहा है।

What he highlighted is valid, but yes way he worded it is wrong: Atishi,AAP on AAP Haryana Chief Naveen Jaihind's remark '2 lakh rupay izzat hai kya ek ladki ki? Mukhyamantri sb sharam karo.BJP ka koi neta 10 logon se kukaram karvay, 20 lakh rupay hum denge unko' #Rewarigangrape

