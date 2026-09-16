अगस्त 24, केरल के वायनाड जिले की कलेक्टर मेघाश्री डीआर के लिए एक सामान्य दिन था। उन्होंने और दिनों की तरह पूरे दिन काम किया और तमाम कार्यक्रमों को निपटाने के बाद वह सीधे अस्पताल चली गईं। इसके अगले दिन मेघाश्री ने तीसरी बेटी को जन्म दिया।

बेटी के जन्म के छह दिन बाद मेघाश्री काम पर लौटीं और अपने कैंप ऑफिस से डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की जिम्मेदारियां फिर से संभालने लगीं। वह अब दो महीने की मैटरनिटी लीव पर जाएंगी, उन्होंने बीते बुधवार को चेल्सासिनि वी. को वायनाड का चार्ज सौंप दिया।

फेयरवेल में तीन बच्चियों को लेकर आईं

इससे पहले मंगलवार को वायनाड के डीसी दफ्तर में उस समय दिन छू लेने वाला नजारा देखने को मिला, जब मेघाश्री अपनी बेटियों के साथ अपने विदाई समारोह में पहुंचीं। इनमें उनकी तीसरी बेटी भी थी।

वायनाड में लोग मेघाश्री की उनके काम के प्रति समर्पण को लेकर तारीफ कर रहे हैं, लेकिन वह खुद अपने इस फैसले को कोई बहुत बड़ी बात नहीं मानतीं।

द इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में मेघाश्री ने कहा, “डिलीवरी के बाद भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के तौर पर काम करते रहने का फैसला उनका अपना था। मैटरनिटी लीव लेना जरूरी नहीं है। यह फैसला व्यक्ति, उसकी सेहत और हालात पर निर्भर करता है।”

तीसरी बार मां बनने के बाद के अपने सफर के बारे में बताते हुए मेघाश्री ने कहा, “25 अगस्त को डिलीवरी के बाद मैंने पांच दिन आराम किया और 1 सितंबर से कलेक्टर के कैंप ऑफिस से काम करना शुरू कर दिया। कई ऐसी फाइलें थीं जिनके लिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मंजूरी जरूरी थी।”

सोशल मीडिया पर भी एक्टिव हैं मेघाश्री

हाल ही में मेघाश्री ने कॉलेज के छात्रों के साथ ऑनलाइन बातचीत भी की। यह उनके “गुड मॉर्निंग कलेक्टर” प्रोग्राम का हिस्सा था। इस कार्यक्रम को वह नियमित तौर पर चलाती रही हैं।

मेघाश्री सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहती हैं और खुद को “IAS ऑफिसर, पत्नी, मां और एक गर्वित बेटी” बताती हैं, जो “जिंदगी की छोटी-छोटी खुशियों में खुशी ढूंढती हैं।” 5 सितंबर को उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पेज पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वे फील्ड में काम करती और तेजी से पूछे गए सवालों के जवाब देती नजर आईं।

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आईआईटी दिल्ली और आईआईएम बैंगलोर से पढ़ाई करने वाली मित्तल ने पहले लंदन में काम किया था। उन्होंने कहा कि अपनी मनचाही चीजें हासिल करने के बावजूद उन्हें लगा कि कुछ कमी रह गई है, इसलिए वह भारत लौट आईं। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।