IAF Air Strike के बाद पाकिस्तानी लड़ाकू विमान F-16 को मुंहतोड़ जवाब देने वाले एयरफोर्स पायलट विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान वाघा बॉर्डर पर आ चुके हैं। पूरे देश में उनकी वापसी को लेकर जबर्दस्त उत्साह है। उन्हें लेने के लिए चेन्नई से उनके माता-पिता भी वाघा स्थित भारत-पाकिस्तान बॉर्डर तक पहुंचे। वे चेन्नई से गुरुवार-शुक्रवार की मध्यरात्रि में ही दिल्ली पहुंच चुके थे। जब वे दिल्ली पहुंचे तो उनके माता-पिता के सम्मान में खड़े होकर तालियां बजाईं। जब वे दिल्ली एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे थे तब दंपती पर सभी का फोकस था, इसके चलते एयरपोर्ट पर लोग जमा हो गए।

पिता भी एयरफोर्स में रहे हैंः विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान के पिता भी देश सेवा कर चुके हैं। उनके पिता रिटायर्ड एयर मार्शल सिंहकुट्टी वर्तमान और मां शोभा वर्तमान अपने बेटे की वापसी और एयरपोर्ट पर मिले सम्मान से बेहद भावुक और खुश नजर आए। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया।

Parents of #Abhinandan welcomed with big Applause in flight.!!

We all are proud of you and your son Abhinandan.!#FirSeMosi2019

pic.twitter.com/3Q9mQTIkAq

— BoundToNation (@boundtonation) March 1, 2019