Indian Air Force Aerial Strike: भारतीय वायुसेना ने मंगलवार तड़के करीब 3:30 बजे बालाकोट में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। इस हमले में कई आतंकियों और जैश के कमांडरों के मारे जाने की खबर है। पाकिस्तान ने इस हमले की पुष्टि की है, लेकिन उन्होंने दावा किया कि भारतीय वायुसेना खुले में ही बम गिराकर भाग गए। इससे कोई नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि, पाकिस्तान के ही एक नागरिक ने आंखों देखी बयां करके अपनी सरकार के दावे को झूठा साबित किया है। उसने बताया कि सुबह 3:30 बजे अचानक जलजला आ गया। जोरदार धमाके हुए और कई लोग घायल हो गए।

यह बताया पाकिस्तानी नागरिक ने : पाकिस्तान के नागरिक मोहम्मद आदिल ने बीबीसी को बताया, ‘‘रात के वक्त अचानक तेज धमाका हुआ। ऐसा लगा जलजला आ गया हो। इसके बाद हवाई जहाजों के उड़ने की आवाजें आती रहीं, जो कुछ देर बाद बंद हो गईं। हम सुबह मौके पर पहुंचे तो काफी बड़ा गड्ढा मिला। वहां कई लोग घायल हुए हैं। उनमें से एक मेरा जानकार भी है।’’

This eyewitness interviewed by the BBC says he knws about houses being hit near his residence and someone he knows personally being injured. India claims it was a Jaish e Mohammad camp. No secret Pak has JeM camps. @OfficialDGISPR is once again misleading the public. Shameful. pic.twitter.com/HA5JgnStKa

— Taha Siddiqui (@TahaSSiddiqui) February 26, 2019