Pakistan Ceasefire Violation Today News: जम्मू-कश्मीर सेक्टर में पाकिस्तानी एयरफोर्स के विमान के घुसने के बाद भारत ने अपने एयर स्पेस में सतर्कता बढ़ा दी है। जिसके बाद आज (बुधवार) को पूरे देश में अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं जम्मू-कश्मीर के तीनों एयरपोर्ट सहित पठानकोट, अमृतसर और चंडीगढ़ एयरपोर्ट भी सिविलियन्स की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। वहीं पाकिस्तान ने भी अपने पांच हवाई अड्डों को आम जनता की आवाजाही के लिए रोक दिया है। बता दें कि मंगलवार को भारतीय वायु सेना की ओर से बालाकोट में जैश के आतंकी अड्डे पर एयर स्ट्राइक की गई थी जिसमें करीब 325 आतंकियों को ढेर कर दिया गया था।

कौन कौन से एयरपोर्ट हुए बंद: बता दें कि जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर, जम्मू, लेह एयरपोर्ट के साथ ही पठानकोट, अमृतसर और चंडीगढ़ एयरपोर्ट सिविलियन्स की आवाजाही के लिए बंद दिए गए हैं। इसके साथ ही पूरे देश को हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। श्रीनगर में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के एक अधिकारी ने पीटीआई-भाषा से कहा, ‘आपात स्थिति को ध्यान में रखते हुए व्यावसायिक विमानों की आवाजाही को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है।’ हालांकि अधिकारी ने आपात स्थिति की प्रकृति के बारे में नहीं बताया लेकिन माना जा रहा है कि बुधवार सुबह बडगाम जिले में भारतीय वायुसेना के विमान के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है। अधिकारियों ने बताया कि उन्हें हवाई यातायात नियंत्रकों से निर्देश प्राप्त हुए हैं कि हवाईअड्डों को व्यावसायिक उड़ानों के लिए बंद कर दिया गया है।

Punjab: Passengers stranded as flight operations at Amritsar airport have been suspended. pic.twitter.com/fQEtEEqZZh

— ANI (@ANI) February 27, 2019