खराब मौसम और कम रोशनी के बावजूद इंडियन एयर फोर्स ने यमुना नदी के उफनते पानी से लबालब हुई एक नहर के पास से 9 लोगों की जान बचाई। हरियाणा के करनाल में सोमवार (19 अगस्त) को हुए इस रेस्क्यू ऑपरेशन में सुरक्षित बचाए गए नौ लोगों में छह बच्चे भी शामिल थे। बता दें कि पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश के चलते यमुना का जलस्तर इन दिनों काफी बढ़ा हुआ है। इसके चलते राज्य के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं।

हरियाणा सरकार ने एक बयान जारी करते हुए कहा, ‘रविवार (18 अगस्त) को देर रात यमुना का जलस्तर अचानक बढ़ जाने से मुस्ताकिन नाम का एक शख्स अपने 8 परिजनों के साथ फंस गया। वह गाधपुर टापू गांव स्थित खेत में गया था। फंसे हुए लोगों में दो महिलाएं और छह बच्चे शामिल थे।’

IAF promptly responded & deployed Mi-17 helicopter for the rescue mission. Inspite of weather and prevailing low light conditions, a professional and dedicated team of IAF rescued a total of 03 adults & 06 children and brought them to safety. @SpokespersonMoD pic.twitter.com/tJ7Z0eRwkj

— Indian Air Force (@IAF_MCC) August 19, 2019