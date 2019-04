IAF Strike के बाद पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की कोशिश करने वाले लड़ाकू विमान F-16 और उसका मुकाबले करने वाले F-16 के बारे में वायुसेना ने जानकारी दी है। एयर वाइस मार्शल आरजीके कपूर ने एडब्ल्यूसीएस (एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम) रडार से ली गई तस्वीर और दोनों विमानों के बीच हुई जंग की लोकेशन की जानकारी भी दी है।

इसके साथ ही एयर वाइस मार्शल आरजीके कपूर ने तमाम तरह के आरोपों और कयासों को खारिज करते हुए यह भी कहा कि F-16 के साथ भिड़ंत और उसे MiG बाइसन विमान से मार गिराने के पक्के सबूत होने की बात भी कही।

#WATCH: Indian Air Force (IAF) releases AWACS (Airborne Warning And Control System) radar images; Air Vice Marshal RGK Kapoor confirms Pakistan F-16 was downed by Indian Mig on February 27 pic.twitter.com/YnTnlZXsP7

— ANI (@ANI) April 8, 2019