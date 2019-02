पाकिस्तान ने बुधवार को भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर मिग 21 के पायलट अभिनंदन वार्थमान को पकड़ने का दावा किया। विदेश मंत्रालय की ओर से भी कन्फर्म किया गया है कि भारत के एक मिग 21 नष्ट हो गया है और एक पायलट लापता है। इस बीच, सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की ओर से जारी किए गए वीडियो में दिखाए जा रहे पायलट की तारीफ की जा रही है। सोशल वीडियो पर एक वीडियो शेयर हो रहा है जो पाकिस्तान की ओर से रिलीज किया गया है. वीडियो के मुताबिक शख्स का नाम अभिनंदन हैं और उसका सर्विस नंबर 27981 है। वहीं इस वीडियो को देखने के बाद कथित अभिनंदन के जज्बे की सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ हो रही है।

विदेश मंत्रालय का क्या है कहना: लापता पायलट के बारे में विदेश मंत्रालय ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस ने कहा कि हमारा एक पायलट मिसिंग है। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये नहीं कहा गया कि हमारा पायलट पाकिस्तान में है लेकिन ये जरूर कहा गया कि पाकिस्तान ने दावा किया है कि हमारा एक जवान उनके पास है लेकिन हम अभी तथ्यों की जांच कर रहे हैं।

I pray for the safety of Indian Air Force pilot Wing Commander Abhinandan. Whole country is proud of this brave son and everyone is hoping for his safe return. We all stand united to keep our country safe and strong

अरविंद केजरीवाल ने किया ट्वीट: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी विंग कमांडर अभिनंदन के लिए ट्वीट किया है। केजरीवाल ने लिखा है कि मैं एयरफोर्स पायलट विंग कमांडर अभिनंदन के लिए प्रार्थना करता हूं। पूरे देश को उन पर गर्व है और हम सभी आपके सही सलामत वापसी की दुआ करते हैं। देश की सुरक्षा के लिए हम सभी एक साथ हैं।

सोशल मीडिया पर हो रही है तारीफ: बता दें कि मिसिंग विंग कमांडर के जज्बे की सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ हो रही है। कुछ लोगों को कहना है कि विंग कमांडर का हौसला सराहनीय है। वहीं कुछ का कहना है कि हौंसला बनाए रखें देश आपके साथ है। ट्विटर पर #Abhinandan, #StandbyAbhinandan ट्रेन्ड कर रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि अभिनंदन पाकिस्तानी सेना के कब्जे में होने के बावजूद जानकारी देने से इनकार कर रहे हैं।

Prayers for #Abhinandan . The video in the pak websites of him being blindfolded and his hands tied is giving me goosebumps. Oh my god his voice is so calm when says "i am sorry sir I am allowed to say only that. He is asking for water & bleeding. Prayers for his safe return

