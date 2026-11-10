Punjab News: जेल में बंद पंजाब के पूर्व मंत्री और पट्टी से आम आदमी पार्टी के विधायक लालजीत सिंह भुल्लर ने मंगलवार को ऐलान किया कि वह 2027 का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। राज्य वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन के एक अधिकारी की आत्महत्या से जुड़े मामले में चल रहे ट्रायल के बीच, इस घोषणा ने उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर लगाई जा रही अटकलों पर विराम लगा दिया है।

सोशल मीडिया पर एक मैसेज में भुल्लर ने कहा कि उन्होंने पट्टी के लोगों की भावनाएं सुनी हैं जो चाहते थे कि आम आदमी पार्टी उन्हें फिर से मैदान में उतारे, लेकिन उन्होंने चुनाव न लड़ने का फैसला किया है।

मैंने चुनाव न लड़ने का फैसला किया है- लालजीत सिंह भुल्लर

लालजीत सिंह भुल्लर ने लिखा, “मैंने पट्टी निर्वाचन क्षेत्र के भाइयों-बहनों की उन भावनाओं को सुना है, जो उन्होंने आगामी चुनावों में मुझे फिर से पार्टी का उम्मीदवार बनाए जाने के संबंध में व्यक्त की हैं। हालांकि, मैंने चुनाव न लड़ने का फैसला किया है। मैं पट्टी निर्वाचन क्षेत्र के सभी लोगों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। आपके प्यार, स्नेह और भावनाओं के सामने मैं पूरे सम्मान के साथ अपना सिर झुकाता हूं। मैं जीवन भर पट्टी निर्वाचन क्षेत्र के लोगों का ऋणी रहूंगा। उन सभी भाइयों और बहनों का विशेष धन्यवाद, जो हर कदम पर मेरे साथ खड़े रहे और मेरा समर्थन किया।”

यह घोषणा ऐसे समय में हुई है जब आम आदमी पार्टी ने पट्टी में एक नया हल्का इंचार्ज नियुक्त कर दिया है। इससे संकेत मिलता है कि पार्टी चुनावों से पहले इस निर्वाचन क्षेत्र में एक वैकल्पिक नेतृत्व तैयार कर रही है। 28 जुलाई को, पार्टी ने पहलवान जसकंवर सिंह गिल को ‘हल्का इंचार्ज’ नियुक्त किया। वे पंजाब स्पोर्ट्स वेलफेयर बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। इस कदम ने इन अटकलों को हवा दे दी कि पार्टी 2027 में पट्टी सीट के लिए अपने मौजूदा विधायक से इतर किसी और की तलाश कर रही है।

अटकलों पर लगा विराम

भुल्लर के लगातार जेल में रहने और पार्टी की ओर से किसी और को प्रभारी नियुक्त करने के फैसले के बाद राजनीतिक हलकों में यह अटकलें लगाई जा रही थीं कि अगर उन्हें आम आदमी पार्टी से टिकट नहीं मिलता है, तो वे निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने पर विचार कर सकते हैं। हालांकि, मंगलवार को की गई उनकी घोषणा से यह साफ हो गया है कि वे आने वाले चुनावों में उम्मीदवार नहीं होंगे, कम से कम अभी के लिए तो नहीं।

आम आदमी पार्टी ने 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए अपने 40 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट पहले ही जारी कर दी है, लेकिन जिन निर्वाचन क्षेत्रों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की गई है, उनमें पट्टी शामिल नहीं है।

इस बीच, पार्टी ने जेल में बंद एक और मंत्री संजीव अरोड़ा को लुधियाना वेस्ट से अपना उम्मीदवार बनाया है। अरोड़ा को प्रवर्तन निदेशालय ने मई में मनी लॉन्ड्रिंग के एक कथित मामले में गिरफ्तार किया था और वह फिलहाल गुरुग्राम की भोंडसी जेल में बंद हैं। लुधियाना वेस्ट से उनका नामांकन यह दिखाता है कि पार्टी ने उनका समर्थन करने का फैसला किया है।

भुल्लर भगवंत मान सरकार में परिवहन और जेल मंत्री थे। मार्च में पंजाब स्टेट वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन के जिला प्रबंधक गगनदीप सिंह रंधावा द्वारा आत्महत्या कर लेने के बाद भुल्लर ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। बताया जाता है कि रंधावा ने अपनी मौत से पहले रिकॉर्ड किए गए एक वीडियो में भुल्लर का नाम लिया था।

भुल्लर को 23 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। उनके, उनके पिता सुखदेव सिंह भुलर और निजी सहायक दिलबाग सिंह के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने और आपराधिक धमकी देने जैसे आरोपों में मामला दर्ज किया गया था।

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साल 2027 की शुरुआत में पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने 40 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। इस लिस्ट में मुख्यमंत्री भगवंत मान का नाम भी है, जो कि धुरी विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में होंगे। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…