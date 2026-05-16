Prateek Yadav Asthi Visarjan: समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव की अस्थियों को शनिवार को हरिद्वार के चौधरी चरण सिंह वीवीआईपी घाट पर गंगा में विसर्जित किया गया। परिवार के कुछ सदस्य सुबह लखनऊ से हरिद्वार पहुंचे। बदायूं से सपा सांसद आदित्य यादव की मौजूदगी में अस्थि विसर्जन की प्रक्रिया पूरी की गई। योग गुरु स्वामी रामदेव भी इस प्रक्रिया में शामिल हुए।

इस मौके पर प्रतीक यादव की पत्नी और भारतीय जनता पार्टी की नेता अपर्णा यादव भावुक होकर रो पड़ीं। प्रतीक और अपर्णा यादव की छोटी बेटी पद्मजा ने ‘आई लव पापा’ लिखा हुआ एक कार्ड गंगा में प्रवाहित किया। यह दृश्य देखकर घाट पर मौजूद लोग भी भावुक हो गए। पद्मजा अस्थियों को माथे से लगाकर रो पड़ीं, जिससे वहां मौजूद लोगों की आंखें नम हो गईं।

बेटियों के साथ अपर्णा यादव ने प्रतीक को नम आंखों के साथ विदाई दी

बाबा रामदेव की मौजूदगी में हरिद्वार घाट पर विधि-विधान से अस्थि विसर्जन की प्रक्रिया पूरी की गई। अपर्णा यादव ने अपनी बेटियों प्रथमा और पद्मजा के साथ नम आंखों से पति को अंतिम विदाई दी। प्रतीक यादव के ससुर अरविंद सिंह बिष्ट ने पीटीआई से कहा, “हरिद्वार में प्रतीक यादव का अस्थि विसर्जन सम्पन्न हो गया है। इस अवसर पर योग गुरु रामदेव, बदायूं के सांसद आदित्य यादव, फिरोजाबाद के सांसद अक्षय यादव, अपर्णा के भाई अमन बिष्ट सहित कई लोग उपस्थित थे।”

उन्होंने बताया कि प्रतीक यादव के निधन की सूचना मिलते ही जूना अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरि लखनऊ पहुंचे थे और उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की थी। प्रतीक यादव का अंतिम संस्कार गुरुवार को लखनऊ में उनके ससुर अरविंद बिष्ट ने संपन्न कराया था। पुजारी महेंद्र शर्मा की देखरेख में अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी हुई थी, जिसमें बिष्ट ने चिता को मुखाग्नि दी थी।

बुधवार को प्रतीक यादव का हुआ था निधन

बता दें कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव का 38 साल की उम्र में बुधवार को निधन हो गया था। प्रतीक यादव सक्रिय राजनीति से दूर रहे, लेकिन प्रतीक ने रियल एस्टेट और फिटनेस की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई थी और अपनी आलीशान लाइफस्टाइल, कारोबार और सोशल मीडिया पर अपनी उपस्थिति के लिए जाने जाते थे।

प्रतीक यादव ने स्कूल में कर दिया था अपर्णा को प्रपोज

एक इंटरव्यू में बात करते हुए अपर्णा यादव ने कहा था, ”हम मां के बर्थडे पर मिले थे। हम दोनों स्कूल के इवेंट्स पर भी मिलते रहते थे। हम दोनों एक ही स्कूल में नहीं थे। मैं म्यूजिक क्लब प्रेसिडेंट थी। मुझे अच्छे से याद है कि मैं प्रतीक के स्कूल में किसी स्कूल इवेंट के लिए गई थी। प्रतीक अपने स्कूल के साथ थे। उन्होंने स्कूल में मेरा ई-मेल मांगा था। उस दौरान Yahoo मैसेंजर बहुत चलता था।” यहां क्लिक कर पढे़ं पूरी खबर…