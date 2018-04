उन्नाव गैंगरेप की CBI जांच: पीड़िता की मांग- चाचा को खतरा, आरोपी को पकड़ो

उन्नाव गैंगरेप केस में पीड़िता को नया डर सता रहा है। उसे आशंका है कि उसके चाचा की जान को खतरा है। पीड़िता ने कहा है कि उसके पिता की हत्या कर दी गई। फिर उस पर भी ढेर सारे सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में उसे न्याय कैसे मिलेगा? सीबीआई जांच की बात ठीक है। लेकिन सबसे पहले बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। वह जांच को भटका सकता है। पीड़िता ने इसी के साथ बताया कि उसे डर है कि उसके चाचा की हत्या की जा सकती है। पीड़िता की यह प्रतिक्रिया यूपी के डीजीपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आई है।

बता दें कि पीड़िता के पिता की सोमवार को पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी। प्रदेश सरकार ने इस मामले की जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंपा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले पर बुधवार (11 अप्रैल) रात बड़ा फैसला किया। कहा कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) अब इस मामले की जांच करेगा। पीड़िता ने सरकार के इस फैसले की सराहना की। मगर उसने इसके साथ ही आरोपी बीजेपी विधायक की गिरफ्तारी की मांग भी उठाई।

Still so many questions are being raised on me, even after my father's murder. How will I get justice? CBI probe is fine but first MLA(#KuldeepSinghSengar) should be arrested as he will influence probe, I now fear for my uncle's(father's brother) life: #UnnaoCase victim pic.twitter.com/hPDqxAdWCA

