UP News: बागपत में जोहड़ी गांव के 80 साल के बुजुर्ग चौधरी बलजोर सिंह ने जीते-जी अपनी तेरहवीं कर दी। वजह यह है कि उनकी पत्नी का निधन हो चुका है और इकलौती बेटी की भी शादी हो गई है। वे नहीं चाहते कि उनके जाने के बाद, पारंपरिक अंतिम संस्कारों की जिम्मेदारी का बोझ उनकी इकलौती बेटी पर पड़े। वहीं, उनकी बेटी ने कहा कि उन्हें अपने पिता के इस फैसले से कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि वे इससे खुश हैं।

रविवार को गांव में तेरहवीं में करीब 900 लोगों ने भोज किया। आयोजन में चौधरी समाज के लोगों के साथ राज्यमंत्री केपी मलिक भी पहुंचे। बलजोर सिंह ने अपने 10 साल के नाती मुकुल के सिर पर पगड़ी भी बांधी। यह एक तरह से परिवार की जिम्मेदारी उसे सौंपने का प्रतीक था, जो उनके जाने के बाद उस पर आनी थी। परिवार और ग्रामीणों के लिए यह आयोजन सामान्य तेरहवीं से बिल्कुल अलग रहा।

बोझ उनकी बेटी पर न आए- बलजोर सिंह

हिंदू परंपरा के अनुसार, किसी व्यक्ति की मृत्यु के 13वें दिन तेहरवीं संस्कार किया जाता है। इसमें आमतौर पर हवन और सामूहिक भोज जैसे अनुष्ठान होते हैं, जिनकी जिम्मेदारी अक्सर मृतक के बेटे की होती है। अपने फैसले के बारे में बताते हुए बलजोर सिंह ने कहा कि वे इन अनुष्ठानों को खुद ही पूरा करना चाहते थे, ताकि इसका बोझ उनकी बेटी पर न आए।

उन्होंने कहा, “मेरे मन में यह बात आई कि चूंकि मेरा कोई बेटा नहीं है, तो मुझे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मेरी बेटी पर इन जिम्मेदारियों का बोझ न पड़े। इसलिए, मैं जीते-जी खुद ही यह काम कर रहा हूं।” इस आयोजन के बाद बलजोर सिंह ने कहा, “मेरा परिवार यहां मौजूद है और गांव के लोग भी आए हैं। मेरी एक बेटी है, जिसके तीन बच्चे हैं, दो लड़के और एक लड़की। मेरे पास दो बीघा जमीन है, जो मैंने पहले ही अपने नाती के नाम कर दी है।”

यह अच्छा लग रहा है- पिंकी

अपने पिता के इस फैसले पर उनकी बेटी पिंकी ने कहा कि वह इस व्यवस्था से खुश हैं। उन्होंने कहा, “मेरे पिता अपने जीते-जी अपनी तेरहवीं (मृत्यु के तेरहवें दिन का संस्कार) खुद कर रहे हैं। मैं उनकी इकलौती संतान हूं और मेरा कोई भाई नहीं है। यह अच्छा लग रहा है।”

यह भी पढ़ें: पुजारी से मिलने गए थे दो दोस्त, फिर नहीं लौटे, दो हफ्ते बाद मंदिर की जमीन में दफन मिले 2 शव



उत्तर प्रदेश के बागपत में एक मंदिर परिसर से दो युवकों के सड़े-गले शव मिलने के बाद सनसनी फैल गई। दोनों युवक 25 जुलाई को मंदिर के पुजारी से मिलने गए थे, लेकिन इसके बाद वापस घर नहीं लौटे। करीब दो सप्ताह तक तलाश के बाद पुलिस ने गुरुवार को मंदिर परिसर में इंटरलॉकिंग टाइल्स के नीचे कई फीट गहराई में दबे दोनों के शव बरामद किए। पुलिस ने इस मामले में मंदिर के पुजारी को मुख्य आरोपी बनाया है। हालांकि, वह अपने 14 वर्षीय बेटे के साथ फरार है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…