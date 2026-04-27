Mumbai Watermelon Death News: मुंबई के जे.जे. मार्ग इलाके में एक ही परिवार के चार सदस्यों की तरबूज खाने से मौत हो गई। सोमवार सुबह 9 बजे अंतिम संस्कार के बाद रिश्तेदार और समुदाय के सदस्य पायधोनी स्थित वला हलाल मेमन जमात में शोक व्यक्त करने के लिए इकट्ठा हुए।

लगभग 250 वर्ग फुट के एक छोटे से हॉल में करीब 80 पुरुष और महिलाएं कालीनों पर अलग-अलग बैठे थे और दबी आवाज में एक-दूसरे को सांत्वना दे रहे थे। अब्दुल्ला डोकाडिया, उनकी पत्नी नसीम और उनकी दो बेटियों आयशा और जैनब के परिवार के सदस्य शहर भर से आकर वहां जमा हुए थे।

मुझे भरोसा नहीं हो रहा मेरे बेटे का परिवार खत्म हो गया- अब्दुल्ला की मां

जमातखाने के अंदर जोगेश्वरी में रहने वाली अब्दुल्ला की मां, इस दुखद घटना से उबरने के लिए संघर्ष कर रही थीं। उन्होंने फूट-फूटकर रोते हुए इंडियन एक्सप्रेस को बताया, “मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मेरे बेटे का पूरा परिवार खत्म हो गया। अभी पिछले ही वीकेंड मैं उनसे मिली थी और अपनी पोतियों के साथ खेली थी। बड़ी पोती ने एसएससी की परीक्षा दी थी और छोटी आठवीं कक्षा में पढ़ रही थी। मैं अब और कुछ कहने की हालत में नहीं हूं।” उन्होंने कहा, “मेरे पांच बेटे और दो बेटियां हैं। मेरा एक बेटा अब इस दुनिया में नहीं है।”

भाभी ने घटना के बारे में क्या-क्या बताया?

भाभी ने घटनाक्रम के बारे में पूरी जानकारी दी। उन्होंने कहा, “शनिवार रात मेरे पति, तीन बच्चे और उनकी बहन खाना खाने बाहर गए थे। मैं नहीं जा सकी क्योंकि मैं अपनी भाभी के साथ खरीदारी करने गई थी। वे रात करीब 11:45 बजे पुलाव खाकर घर लौटे और उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। बाद में, लगभग 1-1:30 बजे, बच्चों को भूख लगी, इसलिए अब्दुल्ला और नसीम ने तरबूज काटा। हम चारों ने मिलकर उसे खाया।”

उन्होंने आगे कहा, “अगला दिन रविवार था, इसलिए उन्हें लगा कि वे देर से उठेंगे। सुबह-सुबह हमें फोन आया कि उन्हें उल्टी हो रही है और दस्त हो रहे हैं। हम उन्हें तुरंत अस्पताल ले गए। यह स्वीकार करना बेहद भयावह है कि वे अब हमारे बीच नहीं हैं।”

हमें फोरेसिंक रिपोर्ट का इंतजार करना होगा- मुस्तफा इकबाल

अब्दुल्ला के चचेरे भाई मोहम्मद मुस्तफा इकबाल ने कहा कि परिवार स्थिति स्पष्ट होने का इंतजार कर रहा है। उन्होंने कहा, “उनके यहां सिर्फ तरबूज ही अलग था, जिसे किसी भी मेहमान ने नहीं खाया। हमें शक है कि यही कारण हो सकता है, लेकिन हमें फोरेंसिक और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करना होगा, जिसमें लगभग 15 दिन लग सकते हैं।”

उन्होंने गलत सूचनाओं से सावधान रहने की भी अपील की। ​​उन्होंने कहा, “पुलिस ने हमें निर्देश दिया है कि हम ज्यादा न बोलें, खासकर मीडिया से, क्योंकि ऐसी अफवाहें फैल रही हैं कि तरबूज खाने से नौ लोगों की मौत हो गई है। यह सच नहीं है।” यह परिवार इलाके में दूसरी मंजिल पर स्थित एक बेडरॉक फ्लैट में रहता था। शाम करीब 5:30 बजे चार पुलिस अधिकारियों की एक टीम इमारत का दोबारा निरीक्षण करने पहुंची।

एक अधिकारी ने कहा, “हम अपनी जांच के तहत इमारत में रहने वाले पड़ोसियों और रिश्तेदारों से पूछताछ कर रहे हैं। हमें अभी तक मौत का वास्तविक कारण नहीं पता, इसका पता केवल फोरेंसिक और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही चलेगा। इसमें कम से कम 15 दिन लगेंगे।”

27 साल बाद गैंगस्टर सादिक कालिया के भतीजे ने लिया बदला

महाराष्ट्र पुलिस ने बताया कि 20 अप्रैल की शाम 06.45 बजे जब इकबाल इब्राहिम सेलिया की पत्नी और बेटा बाहर गए हुए थे तभी कथित तौर पर दो शख्स घर में घुस गए और उन पर हमला कर दिया। पुलिस के मुताबिक, इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों में हमले से पहले और बाद में आरोपियों के आने-जाने की हलचल कैद हो गई। पढ़ें पूरी खबर…